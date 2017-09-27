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Матвиенко: ротация губернаторов будет проходить планово

Политика
27 сентября, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По словам спикера Совфеда, "идет омоложение, идет обновление региональных элит" и в этом не следует усматривать чью-либо плохую работу

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Плановая ротация губернаторов будет проходить постоянно в процессе смены региональных элит по мере необходимости. Такое мнение высказала в среду журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя последние отставки глав регионов.

"Это не кампанейщина, это плановая ротация. Планы эти известны, идет омоложение, идет обновление региональных элит. Это абсолютно правильный, закономерный процесс", - сказала Матвиенко.

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С точки зрения спикера Совета Федерации, в этом не следует усматривать чью-либо плохую работу. "Сменяемость региональных кадров сегодня востребована, это не значит, что это относится ко всем. Есть люди долго и очень эффективно работающие, есть те, кто устал или хочет сменить место работы. Есть те, у кого, не получилось, не вышло, много разных причин", - сказала Матвиенко.

"Сменяемость будет идти постоянно, с какими-то этапами, перерывами, по мере необходимости", - сказала спикер Совфеда.

По ее словам, губернаторы могут сами писать заявления об отставке: "Либо время пришло, либо есть новые предложения". "Масса причин, но это будет естественный, планомерный, закономерный процесс смены элит", - сказала Матвиенко.

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