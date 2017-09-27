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Небензя: РФ рассчитывает на начало прямых переговоров между властями Сирии и оппозицией

Политика
27 сентября, 23:21 UTC+3 ООН ООН 27, сентября. /ТАСС

Встречи в Астане по Сирии вдохнули "новую жизнь в межсирийские переговоры под эгидой ООН", отметил постпред РФ при ООН

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ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на успех нового раунда переговоров между правительством Сирии и оппозицией в Женеве, а также ждет начала прямых дискуссий между ними. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

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По его словам, проводимые в Астане встречи по Сирии вдохнули "новую жизнь в межсирийские переговоры под эгидой ООН". "Мы видим, что это придало импульс женевскому процессу под руководством [спецпосланника генсека ООН] Стаффана де Мистуры. Рассчитываем на начало прямых переговоров сторон", - сказал дипломат.

Ранее в среду спецпосланник ООН заявил, что намерен созвать новый раунд переговоров в Женеве не позднее начала ноября. Как заявил постпред РФ при ООН, Россия рассчитывает "на успех женевского раунда".

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Персоны
Де Мистура, Стаффан Небензя, Василий Алексеевич
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