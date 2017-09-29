Консультации РФ и КНДР по ситуации на Корейском полуострове начались в Москве

Смертин: Россия первой запустила мониторинг по борьбе с расизмом в футболеСпорт 29 сентября, 12:00
Предпринимательство может спасти молодежь от безработицыСоциальная ответственность 29 сентября, 11:59
"Ъ": "Атомфлот" выбирает верфь для строительства плавучего докаТранспорт 29 сентября, 11:43
Заккироли: города-организаторы ЧМ-2018 станут образцом толерантностиСпорт 29 сентября, 11:34
Ученые призвали поддерживать языковое многообразие в школах ВеликобританииСоциальная ответственность 29 сентября, 11:29
В Москве установили дорожные знаки в виде флажков, которые сэкономят место на узких улицахМосква 29 сентября, 11:24
Боксер Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул WBC с УайлдеромСпорт 29 сентября, 11:24
Более 800 врачей и ученых принимают участие в медицинском форуме в ГрозномОбщество 29 сентября, 11:23
Пулково сохраняет прогноз по рекордному пассажиропотоку, несмотря на проблемы "ВИМ-Авиа"Транспорт 29 сентября, 11:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Дипломаты России и КНДР начали переговоры по ситуации на Корейском полуострове. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, автомобили с дипномерами северокорейского посольства въехали на территорию особняка МИД РФ на Спиридоновке.
Российскую сторону представляет посол по особым поручениям Олег Бурмистров, Пхеньян - руководитель отдела американских отношений дипведомства Чо Сон Ху. Консультации проходят в закрытом режиме.
Обстановка в регионе обострилась в последние месяцы из-за развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. Эпицентром напряженности стали американо-северокорейские отношения, стороны регулярно обмениваются воинственными заявлениями вплоть до угроз применения силы.
Как заявил 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, альтернативы политико-дипломатическому урегулированию ситуации не существует. "Опасно раскручивается конфронтационная спираль вокруг КНДР. Решительно осуждаем ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна в нарушение резолюций СБ ООН, - подчеркнул министр. - Но нагнетание военной истерии - не просто тупиковый, а губительный путь".
Москва и Пекин предложили дорожную карту для снижения напряженности, предусматривающую двойной мораторий - на ракетно-ядерную активность КНДР и военные маневры США и союзников в регионе.