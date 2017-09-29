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Консультации РФ и КНДР по ситуации на Корейском полуострове начались в Москве

Политика
29 сентября, 10:33 UTC+3

Встреча проходит в закрытом режиме

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Дипломаты России и КНДР начали переговоры по ситуации на Корейском полуострове. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, автомобили с дипномерами северокорейского посольства въехали на территорию особняка МИД РФ на Спиридоновке.

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Российскую сторону представляет посол по особым поручениям Олег Бурмистров, Пхеньян - руководитель отдела американских отношений дипведомства Чо Сон Ху. Консультации проходят в закрытом режиме.

Обстановка в регионе обострилась в последние месяцы из-за развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. Эпицентром напряженности стали американо-северокорейские отношения, стороны регулярно обмениваются воинственными заявлениями вплоть до угроз применения силы.

Как заявил 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, альтернативы политико-дипломатическому урегулированию ситуации не существует. "Опасно раскручивается конфронтационная спираль вокруг КНДР. Решительно осуждаем ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна в нарушение резолюций СБ ООН, - подчеркнул министр. - Но нагнетание военной истерии - не просто тупиковый, а губительный путь".

Москва и Пекин предложили дорожную карту для снижения напряженности, предусматривающую двойной мораторий - на ракетно-ядерную активность КНДР и военные маневры США и союзников в регионе.

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