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Правительство Красноярского края подало в отставку

Политика
1 октября, 9:02 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 1, октября. /ТАСС

Врио главы региона Александр Усс заявил, что "революционных изменений" в правительстве не будет

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КРАСНОЯРСК, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Красноярского края сложило свои полномочия, говорится в опубликованном распоряжении временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Усса. До назначения новых членов кабинета министров, все члены правительства будут исполнять свои обязанности.

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Биография врио губернатора Красноярского края Александра Усса

"В соответствии со статьей 101 Устава Красноярского края, в связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Красноярского края В. А. Толоконского: досрочно прекратить полномочия членов Правительства Красноярского края; членам Правительства Красноярского края продолжить осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов Правительства Красноярского края", - говорится в сообщении. Распоряжение вступило в силу с 30 сентября.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин принял отставку 64-летнего губернатора края Виктора Толоконского, временно исполняющим обязанности был назначен 62-летний спикер Законодательного собрания Александр Усс, возглавлявший краевой парламент около 20 лет. В беседе с корреспондентом ТАСС Усс, заявил, что "революционных изменений" в правительстве не будет.

Нынешний состав правительства был утвержден осенью 2014 года. В его состав помимо главы правительства Виктора Томенко входили, три вице-губернатора, шесть вице-премьеров и десять краевых министров.

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Персоны
Усс, Александр Викторович Путин, Владимир Владимирович Толоконский, Виктор Александрович
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