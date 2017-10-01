Правительство Красноярского края подало в отставку

КРАСНОЯРСК, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Красноярского края сложило свои полномочия, говорится в опубликованном распоряжении временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Усса. До назначения новых членов кабинета министров, все члены правительства будут исполнять свои обязанности.

"В соответствии со статьей 101 Устава Красноярского края, в связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Красноярского края В. А. Толоконского: досрочно прекратить полномочия членов Правительства Красноярского края; членам Правительства Красноярского края продолжить осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов Правительства Красноярского края", - говорится в сообщении. Распоряжение вступило в силу с 30 сентября.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин принял отставку 64-летнего губернатора края Виктора Толоконского, временно исполняющим обязанности был назначен 62-летний спикер Законодательного собрания Александр Усс, возглавлявший краевой парламент около 20 лет. В беседе с корреспондентом ТАСС Усс, заявил, что "революционных изменений" в правительстве не будет.

Нынешний состав правительства был утвержден осенью 2014 года. В его состав помимо главы правительства Виктора Томенко входили, три вице-губернатора, шесть вице-премьеров и десять краевых министров.