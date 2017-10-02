Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый посол США в РФ Хантсман вручил Рябкову копии верительных грамот

Политика
2 октября, 11:26 дата обновления: 2 октября, 11:29 UTC+3

В российском МИД отметили, что в ходе встречи "обсуждался ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня российско-американских отношений"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился в понедельник с новым послом США в РФ Джоном Хантсманом. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам беседы, в ходе которой Хантсман вручил копии верительных грамот.

"Обсуждался ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня российско-американских отношений", - отметили в российском дипведомстве.

Новый посол США 2 октября с супругой прибыл в Москву. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Хантсман вручит верительные грамоты главе российского государства Владимиру Путину на церемонии в Кремле 3 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хантсман, Джон Ушаков, Юрий Викторович Рябков, Сергей Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
2
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
3
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
4
Новый посол США в РФ Хантсман вручил Рябкову копии верительных грамот
5
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
6
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местах
7
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама