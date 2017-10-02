Новый посол США в РФ Хантсман вручил Рябкову копии верительных грамот

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился в понедельник с новым послом США в РФ Джоном Хантсманом. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам беседы, в ходе которой Хантсман вручил копии верительных грамот.
"Обсуждался ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня российско-американских отношений", - отметили в российском дипведомстве.
Новый посол США 2 октября с супругой прибыл в Москву. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Хантсман вручит верительные грамоты главе российского государства Владимиру Путину на церемонии в Кремле 3 октября.