Новый посол США в РФ Хантсман вручил Рябкову копии верительных грамот

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился в понедельник с новым послом США в РФ Джоном Хантсманом. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам беседы, в ходе которой Хантсман вручил копии верительных грамот.

"Обсуждался ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня российско-американских отношений", - отметили в российском дипведомстве.

Новый посол США 2 октября с супругой прибыл в Москву. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Хантсман вручит верительные грамоты главе российского государства Владимиру Путину на церемонии в Кремле 3 октября.