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Лавров: у РФ и США есть надежда на вывод сотрудничества из искусственного тупика

Политика
4 октября, 1:18 UTC+3 МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Министр заявил, что ухудшение отношений между двумя странами - прямое следствие политики администрации Барака Обамы

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Сергей Лавров

Сергей Лавров

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что у Москвы и Вашингтона остается надежда на вывод отношений из искусственно созданного тупика и их нормализацию при взаимном учете интересов друг друга. Такое мнение он выразил в интервью газете Asharq al-Awsat.

"Надежда на вывод сотрудничества из нынешнего искусственно созданного тупика есть, но будущее отношений зависит не только от нас, но и от американской стороны", - сказал глава МИД РФ. В том, что российско-американские связи опустились на нынешний низкий уровень, нет вины России, напомнил Лавров. "Это прямое следствие политики администрации (экс-президента США) Барака Обамы, которая разрушала фундамент сотрудничества, а перед уходом заложила под него мины долгосрочного действия, чтобы осложнить жизнь своим преемникам", - констатировал он.

Министр подтвердил, что Россия открыта к тому, чтобы вместе с новой администрацией США "искать пути оздоровления отношений, опираясь на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга". "Пока, к сожалению, двусторонние связи остаются заложником разборок в американском истеблишменте", - отметил он.

В Москве рассчитывают, что "здравый смысл в Вашингтоне все-таки возьмет верх и витки конфронтации удастся остановить", подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, заверив, что РФ к ней точно не стремится. "Понимаем, что Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за общую ситуацию в мире, за поддержание глобальной стабильности и безопасности, - указал он. - В позитиве можно отметить, что в сентябре наши страны возобновили диалог по стратегическим вопросам, замороженный с начала 2014 года".

Лавров убежден, что потенциал для российско-американского взаимодействия в международных делах велик, но во многом остается нереализованным. "Давно уже предлагаем коллегам наладить реальную координацию в контртеррористической сфере, в борьбе с другими опасными вызовами - распространением оружия массового уничтожения, наркотрафиком, киберпреступлениями. Не говоря уже о задаче урегулирования региональных кризисов, которых в мире, к сожалению, не становится меньше", - обратил внимание он.

Кроме того, у России и США есть возможности для реализации взаимовыгодных инициатив в торгово-инвестиционной сфере, считает министр. Он назвал показательным тот факт, что американский бизнес "дорожит присутствием" на рынке РФ, "хочет развивать взаимовыгодные проекты с российскими партнерами". "Делегация делового сообщества из США, включавшая представителей 140 компаний, стала самой многочисленной на ПМЭФ в июне. Норма прибыли у американского бизнеса в России выше, чем на многих рынках, а условия для работы очень комфортные", - напомнил он.

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