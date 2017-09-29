Лавров: Россия не приемлет попытки обвинить Москву во всем, что происходит в США

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия не приемлет попытки обвинить Москву во всех негативных явлениях, происходящих в США. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с делегацией американских экспертов во главе с президентом "Центра национального интереса" Дмитрием Саймсом.

"Попытки внедрить в эту [внутриполитическую] дискуссию обвинения России во всем, что происходит негативного в США, мы, конечно же, не приемлем, - подчеркнул он. - Думаю, любой здравомыслящий человек понимает их абсурдность".

По словам Лаврова, все международное сообщество заинтересовано в налаживании сотрудничества РФ и США.

Лавров подчеркнул, что в Москве не драматизируют сложившуюся ситуацию в двусторонних отношениях. "Понимаем, что этот этап должен завершиться. Убежден, что мудрость и прагматизм американского народа в итоге возобладает", - добавил глава МИД РФ.

"У нас много проблем, которые необходимо решать сообща, в этом заинтересованы не только наши страны, но и все международное сообщество", - указал Лавров, приведя в пример сотрудничество России и США в Сирии. "Это пример того, как можно отставить в сторону разногласия, сосредоточившись на общих целях", - заметил руководитель российского дипведомства.

Лавров считает, что честное и открытое сотрудничество необходимо и при решении других проблем, включая распространение оружия массового уничтожения, проявления терроризма на Ближнем Востоке и за его пределами. "Уверен, что весь мир этого ждет и вздохнул бы с облегчением, если бы такое сотрудничество (между Москвой и Вашингтоном - прим. ТАСС) наладилось", - подчеркнул министр.

Лавров считает, что американский президент Дональд Трамп заинтересован в налаживании отношений двух страна.

Саймс в ходе встречи с российским министром обратил внимание на то, что народ США выбрал Трампа президентом при его явном позитивном отношении к России. "Это, я думаю, подтверждает вашу мысль о том, что наши отношения в низкой точке, но далеки от безнадежных, - обратился он к российскому министру. - Думаю, если обе стороны будут настроены конструктивно, начнут происходить интересные вещи".

"Я именно поэтому и сказал, что рад, что помимо американского лидера есть еще другие люди, которые заинтересованы в улучшении наших отношений", - ответил Лавров. Он также подчеркнул, что "вдумчивый взгляд независимого экспертного сообщества очень полезен".