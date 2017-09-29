Антонов пожелал новому послу США в РФ успехов в восстановлении отношений между странами

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ВАШИНГТОН, 29 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Посол России в США Анатолий Антонов в четверг пожелал новому послу США в РФ Джону Хантсману успехов в деле восстановления отношений между двумя странами.
"Поздравляю Хантсмана с назначением на высокий и ответственный пост. Желаю ему успехов в деле восстановления российско-американских отношений", - сообщил Антонов ТАСС.
Ранее в четверг Сенат США на заседании утвердил бывшего губернатора штата Юта Хантсмана послом Соединенных Штатов в РФ.
Сам Хантсман на своей странице в Twitter написал, что "с нетерпением ждет возможности присоединиться к команде американского посольства в Москве".
Honored and humbled to serve our great country as U.S. Ambassador to Russia. Looking forward to joining America's Embassy team in Moscow.— Jon Huntsman (@JonHuntsman) 28 September 2017
В ходе состоявшихся 19 сентября слушаний, посвященных его кандидатуре, Хантсман заявил, что у США "нет другого выбора", кроме как взаимодействовать с РФ в решении ряда международных проблем. Он также сообщил о своем стремлении обсуждать с российскими властями борьбу с терроризмом, соблюдение договоров по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения, а также политическое урегулирование конфликта в Сирии и разрешение кризиса на Украине.