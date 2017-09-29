Сенат США утвердил Джона Хантсмана послом в РФ

Фернандеш: "Локомотив" смог победить "Фастав" за счет организованной игрыСпорт 29 сентября, 1:15
Мещеряков опроверг информацию о конфликте президента "Локомотива" Геркуса и СеминаСпорт 29 сентября, 1:11
Путин и Эрдоган поддержали территориальную целостность Ирака и СирииПолитика 29 сентября, 1:03
Ошибки "Реал Сосьедада" и дубль Кокорина вывели "Зенит" в лидеры группы Лиги ЕвропыСпорт 29 сентября, 0:52
РАН избрала новый состав президиумаНаука 29 сентября, 0:50
Семин: игра с "Фаставом" сложилась хорошо, потому что "Локомотив" активно начал матчСпорт 29 сентября, 0:38
В Twitter не выявили причастности РФ к сообщениям, нацеленным на подрыв выборов в СШАМеждународная панорама 29 сентября, 0:38
Геркус надеется, что футболист "Локомотива" Фернандеш будет вызван в сборную ПортугалииСпорт 29 сентября, 0:35
Тренер: "Локомотив" преподал "Фаставу" жесткий футбольный урокСпорт 29 сентября, 0:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг на заседании утвердил бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана послом Соединенных Штатов в РФ.
Голосование прошло по упрощенной процедуре в конце заседания, так как ни один сенатор не запросил поименного голосования. Ранее выдвижение Хантсмана послом США в РФ единогласно поддержал профильный комитет Сената по иностранным делам.
В ходе состоявшихся 19 сентября слушаний, посвященных его кандидатуре, Хантсман заявил, что у США "нет другого выбора", кроме как взаимодействовать с РФ в решении ряда международных проблем. Он также сообщил о своем стремлении обсуждать с российскими властями борьбу с терроризмом, соблюдение договоров по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения, а также политическое урегулирование конфликта в Сирии и разрешение кризиса на Украине.
Новому американскому послу в России 57 лет, он имеет степень бакалавра по международной политике - окончил Пенсильванский университет - и работал в администрациях пяти президентов США. В 1992 году в возрасте 32 лет он возглавил дипмиссию в Сингапуре, став самым молодым послом США за последние 100 лет. С 1993 по 2001 год занимал ряд должностей в международном химическом концерне своего отца Huntsman Corporation. С 2005 по 2009 года был губернатором консервативного штата Юта. В 2009-2011 годах занимал должность посла США в КНР.
В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии. В январе 2012 года вышел из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме.