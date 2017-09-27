Рябков: РФ рассчитывает с приездом посла США приступить к разбору "завалов" в отношениях

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает с приездом нового американского посла Джона Хантсмана приступить к разбору "завалов" в отношениях России и США. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы настроены на конструктивную работу с господином Хантсманом, которому, как я понимаю, предстоит пройти еще утверждение Сенатом полного состава. Ожидаем, что с его приездом в Москву мы без пауз вступим в диалог и займемся разборкой завалов, которые в последнее время уже слишком накопились на пути развития российско-американских отношений", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Рябков отметил, что много читал о Хантсмане, "изучал его биографию". "Думаю, что это в прямом смысле слова политический тяжеловес, дипломат, который имеет огромный опыт, влиятельный общественно-политический деятель", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп в марте предложил Хантсману занять должность посла США в РФ, тот ответил согласием. 20 июля Белый дом объявил о внесении кандидатуры Хантсмана на утверждение Сената. За день до этого Рябков сообщил, что Москва выдала агреман на это назначение. Теперь Хантсмана должен будет утвердить весь состав Сената США. Учитывая позицию членов комитета по иностранным делам, он вряд ли встретит какое-либо противодействие в верхней палате.