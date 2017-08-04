Сенатор: слушания по новому послу США в РФ пока не назначены

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США еще не определил точную дату слушаний, посвященных рассмотрению кандидатуры Джона Хантсмана, которая была выдвинута ранее на пост нового американского посла в России. Об этом сообщил в четверг в краткой беседе с корреспондентом ТАСС председатель данного комитета верхней палаты Конгресса Боб Коркер (республиканец, от штата Теннесси).

Он уточнил, что не назначил дату этих номинационных слушаний, так как пока не получил все необходимые документы на Хантсмана. Составление графика слушаний является прерогативой руководителей комитетов Конгресса, хотя и производится в процессе консультаций с фракцией меньшинства, в которую на данном этапе и в Сенате, и в Палате представителей входят демократы. "Как только [в сенатский комитет по иностранным делам] поступят его (Хантсмана - прим. ТАСС) бумаги, мы проведем слушания. Он, разумеется, обладает всей [необходимой] квалификацией, позволяющей занять этот пост, и я с нетерпением ожидаю утверждения его [кандидатуры]", - заявил Коркер.

На просьбу пояснить, означает ли вышесказанное, что эти слушания пройдут только осенью, по возвращении Сената с летних парламентских каникул, он ответил утвердительно. "Да, да, определенно, - сказал сенатор. - Мы через два часа уезжаем (в свой избирательный округ в Теннесси - прим. ТАСС), так что да".

Изначально предполагалось, что Сенат, который сократил по решению республиканского большинства свои летние каникулы, проработает первые две недели августа. Тем не менее 3 августа члены верхней палаты Конгресса приняли решение отказаться от этого плана и завершить работу. С каникул и Сенат, и Палата представителей теперь вернутся только 5 сентября.

Коркер также подтвердил, что не сомневается в утверждении кандидатуры Хантсмана верхней палатой Конгресса. "Да, абсолютно. Я считаю, что он будет утвержден подавляющим [большинством голосов], да", - подчеркнул сенатор.

Решения Белого дома и Кремля

Белый дом объявил о внесении кандидатуры Хантсмана на утверждение Сената 20 июля. За день до этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в эфире телеканала "Россия 1", заявил, что Москва выдала агреман на эту кандидатуру. "Мы согласие дали, прекрасно зная биографию господина Хантсмана, понимая, что он высокий профессионал, человек, который имеет твердые убеждения, очень опытный", - сказал дипломат.

Хантсману предстоит в случае утверждения его кандидатуры Сенатом сменить в Москве посла Джона Теффта.

Посол, губернатор, кандидат в президенты

57-летний Хантсман - не новичок в американской политике, в том числе внешней. В 1992 году в возрасте 32 лет он возглавил дипломатическую миссию Соединенных Штатов в Сингапуре, став самым молодым американским послом за последние 100 лет. В 2005-2009 годах Хантсман занимал пост губернатора штата Юта на западе США.

В 2009 году предыдущий президент страны Барак Обама назначил его на пост посла в Китае. Хантсман ушел в отставку с этой должности всего через 18 месяцев, вступил в предвыборную борьбу, но был вынужден уступить Митту Ромни, ставшему кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Ромни на выборах проиграл демократу Обаме.

Хантсман свободно владеет китайским языком. У них с супругой Мэри Кей семь детей, двое из которых являются приемными. В 2016 году журнал Forbes оценивал состояние Хантсмана в $1 млрд.

Семейные компании в России

В 1993-2001 годах Хантсман занимал ряд должностей в корпорации своего отца Huntsman Corporation. Она располагает шестью предприятиями на территории России (ЗАО "Хантсман-НМГ" - в Москве, Обнинске, Тольятти, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Челябинске), однако, по сведениям источников газеты The New York Times, Хантсман даже в частных беседах никогда не обнаруживал обширных познаний о России.

После ухода с государственной службы он вошел в советы директоров таких компаний, как производитель землеройно-транспортной и строительной техники Caterpillar, автомобилестроительная Ford Motor (с 2012 года), энергетическая Chevron (с 2014-го) и гостиничная Hilton Worldwide Holdings (с 2015-го). С января 2014 года Хантсман возглавляет вашингтонский Атлантический совет.

Россию "по болевым точкам"

В ходе дебатов на праймериз (первичных выборах) Республиканской партии перед президентскими выборами 2012 года Хантсман с неодобрением отзывался о политике "перезагрузки" отношений с Россией, выступая за более прагматичный подход к диалогу с Москвой.

"Политика "перезагрузки" с Россией администрации Обамы - плохой подход, - утверждал он. - Работать с Россией, развивать сотрудничество необходимо, но мы не должны строить эти отношения, как потемкинские деревни: притворяясь, что Кремль является нашим партнером в большей степени, чем на самом деле, что в России больше демократии, чем на самом деле, что права человека там соблюдаются больше, чем на самом деле, и что она меньше угрожает своим соседям. Поступая так, как поступал президент Обама, мы подрываем усилия тех, кто стремится к демократии в России".

Хантсман также обращал внимание на то, что до 50% торгового оборота РФ приходится на продажу нефти и природного газа Европе. Он предлагал США наказать Москву, ударив "по болевым точкам", и во взаимодействии с союзниками постараться заменить поставки российских энергоносителей на американские. "Точнее говоря, у нас имеются полезные ископаемые и ресурсы, способные помочь нам отвоевать долю на рынке в качестве средства привлечения внимания. У нас есть хорошие карты на руках", - считает Хантсман.