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Комитет Сената США поддержал назначение Хантсмана послом в России

Международная панорама
26 сентября, 20:02 UTC+3 ВАШИНГТОН 26, сентября. /ТАСС

Отмечается, что посол США в Москве намерен "отстаивать американские ценности" в отношениях с Россией

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам во вторник на заседании поддержал кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в Москве, решение было принято подавляющим большинством голосов. Трансляция из зала заседаний велась на сайте комитета.

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"Мы проводили слушания в этом комитете со многими кандидатами, все они имели очень высокую квалификацию и губернатор Хантсман - один из них, он очень квалифицирован", - отметил на заседании старший демократ комитета Бен Кардин. По его словам, Хантсман намерен "отстаивать американские ценности" в отношениях с Россией. "Надеюсь, мы отправим его в Москву как можно скорее", - резюмировал сенатор.

"Его выступление было одним из лучших, я тоже хочу видеть его в Москве", - согласился председатель комитета, республиканец Роберт Коркер.

Президент США Дональд Трамп в марте предложил Джону Хантсману занять должность посла США в РФ, тот ответил согласием. 20 июля Белый дом объявил о внесении кандидатуры Хантсмана на утверждение Сената. За день до этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва выдала агреман на это назначение.

В ходе состоявшихся 19 сентября слушаний, посвященных его кандидатуре, Хантсман заявил, что у США "нет другого выбора", кроме как взаимодействовать с РФ в решении ряда международных проблем. Он также сообщил о своем стремлении обсуждать с российскими властями борьбу с терроризмом, соблюдение договоров по контролю над вооружениями и нераспространению [оружия массового уничтожения], а также политическое урегулирование конфликта в Сирии и разрешение кризиса на Украине.

Теперь Хантсмана должен будет утвердить весь состав Сената США. Учитывая позицию членов комитета по иностранным делам, он вряд ли встретит какое-либо противодействие в верхней палате. Вместе с Хантсманом комитет Коркера также поддержал назначение на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, его кандидатура также должна будет пройти через голосование в Сенате. На комитетских слушаниях он указывал на необходимость "рассудительных отношений" с РФ "на востоке и на юге".

Политик, дипломат и бизнесмен

Хантсман имеет степень бакалавра по международной политике (окончил Пенсильванский университет). Работал в администрациях пяти президентов США.

В 1992 году в возрасте 32 лет он возглавил дипмиссию в Сингапуре, став самым молодым послом США за последние 100 лет. В 1993-2001 годах занимал ряд должностей в международном химическом концерне своего отца Huntsman Corporation. С 2005 по 2009 года был губернатором консервативного штата Юта. В 2009-2011 годах занимал должность посла США в КНР.

В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии. В январе 2012 года вышел из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме.

Покинув госслужбу, Хантсман входил в советы директоров таких компаний, как Caterpillar, Ford Motor, Chevron и Hilton Worldwide Holdings.

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Персоны
Ромни, Митт Обама, Барак Трамп, Дональд Хантсман, Джон Рябков, Сергей Алексеевич
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