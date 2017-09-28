Теффт заявил, что уезжает из РФ "со смешанными чувствами"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Экс-посол США в РФ Джон Теффт заявил, что уезжает из Москвы со смешанными чувствами гордости и огорчения.

"Я уезжаю со смешанными чувствами, - сказал дипломат в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг на сайте издания. - Я горд, что моя команда и я сумели выполнить свою работу профессионально, с чувством собственного достоинства и с уважением даже в те моменты, когда по отношению к нам вели себя по-другому". По мнению Теффта, посольство "хорошо представляло США не только на переговорах с российским правительством, но и в общении с гражданами".

"Мы избрали одним из наших приоритетов путешествия по всей России, это верно и для меня, и для моей команды, - продолжил дипломат. - Мы были во многих местах по всей стране и общались со множеством людей, завели здесь новых друзей".

При этом Теффт признался, что расстроен тем, что "не удалось добиться большего прогресса в областях, требующих наибольшего внимания и как можно скорее". "В первую очередь, конечно, я говорю об Украине, - пояснил он. - Она доминировала в повестке до того, как я сюда приехал, и продолжила доминировать весь период моей работы в Москве". "Ужасный эффект на наши отношения имели кибератаки, осуществленные против США", - добавил экс-посол.

"Ну и, конечно, принятое Россией решение снизить численность нашего персонала, которым фактически завершается моя поездка и которое меня очень расстраивает", - указал Теффт. "Многие из наших российских сотрудников пострадали от этого решения, принятого их же собственным правительством. Но мы будем делать все возможное, чтобы как можно лучше представлять нашу страну", - обещал он.

Дипломат отметил, что "уезжает с чувством, что оставляет посольство в хорошей форме", и что его заменит "очень достойный и способный человек". "Джону Хантсману достанется прекрасная команда, которая поддержит его во всех его начинаниях", - заключил он.