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Представители США в "Дартмутском диалоге" выступили за укрепление контактов с Россией

Международная панорама
29 сентября, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Американская делегация подготовила предложения по налаживанию контактов между странами, сообщил бывший посол США в Москве Джеймс Коллинз

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Поддержка и развитие контактов между гражданами США и России, как на личном уровне, так и по линии научных и общественных институтов может создать основу для улучшения отношений между двумя странами в будущем. Об этом заявил в пятницу глава делегации США в рамках российско-американской неправительственной группы "Дартмутский диалог", бывший посол США в Москве Джеймс Коллинз на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым.

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"Мы сейчас находимся на таком этапе, когда отношения между нашими странами находятся на самом низком уровне за все время моей карьеры, - сказал Коллинз. - Но я считаю, что на таком этапе отношения и непосредственные контакты между людьми приобретают особую важность".

Бывший посол добавил, что по итогам обсуждений в Москве американская делегация подготовила предложения по налаживанию контактов между двумя странами на личном уровне. "Мы изложили и представили вам в документе свои идеи относительно того, что надо предпринять в ближайшее время, - продолжил он. - Я надеюсь, что отношения на личном уровне, между людьми и различными институтами наших стран - образовательными, научными, медицинскими - могут продолжаться даже в эти трудные времена, продолжая создавать основу для наших отношений в будущем".

Коллинз указал, что американская сторона в "Дартмутском диалоге" привержена взгляду, что отношения между Москвой и Вашингтоном должны быть хорошими и крепкими. "Со стороны же официальных властей обеих стран мы хотели бы видеть поддержку идеи таких усилий", - отметил он.

"Дартмутский диалог" - формат контактов между Россией и США на экспертном уровне, созданный еще в 1960 году для улучшения взаимопонимания между двумя странами. В делегацию "Дартмутского диалога", посетившую Совет Федерации, вошли представители научного сообщества и общественные деятели США.

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