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Теффт: США надеются на завершение "посольских войн" с Россией

Международная панорама
28 сентября, 22:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Бывший посол США в РФ добавил, что ликвидацию парковочных мест у дипломатического представительства его сотрудники восприняли спокойно

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. В диппредставительстве США в РФ отмечают сохранение сложностей при работе в России, однако надеются на прекращение "посольских войн". Об этом перед отъездом из Москвы заявил бывший посол США в РФ Джон Теффт в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном вечером в четверг на сайте издания.

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"Я надеюсь, - сказал он, отвечая на вопрос, прекратились ли по его мнению взаимные меры по ограничению работы дипломатов. - Как заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, Россия обеспечила паритет, мы обеспечили паритет, мы готовы перевернуть эту страницу и идти дальше".

По словам Теффта, ликвидацию парковочных мест у посольства США его сотрудники восприняли спокойно. "Что действительно вызывает беспокойство так это, когда российская полиция останавливает машины американских дипломатов, несмотря на дипломатические номера, - продолжил он. - Они даже мою машину останавливали".

По его словам, такой случай произошел две недели назад. "Президент (РФ Владимир) Путин заверил нас, что это прекратится, но это продолжается. Но в любом случае мы движемся дальше, мы ищем сферы, в которых мы можем сотрудничать", - добавил он.

Россия заявляла о восстановлении паритета после того, как США в ответ на предложение МИД РФ сократили число сотрудников своих диппредставительств в России до числа российских дипломатов в США. После этого Соединенные Штаты закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке.

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