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ФСБ: сотрудничество с зарубежными партнерами позволило предотвратить ряд терактов в РФ

Политика
4 октября, 11:52 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, октября. /ТАСС

Директор ФСБ РФ Александр Бортников также призвал коллег из других стран к формированию банка данных о боевиках-террористах

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КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудничество российских спецслужб с зарубежными партнерами позволило предотвратить ряд терактов в России. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на XVI совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Краснодаре.

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"Особенно плодотворно в текущем году развивалось наше взаимодействие со спецслужбами Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Китая, Индии, Египта, Южной Кореи, Чехии, Австрии и Сербии. В результате проведенных совместных мероприятий предотвращен ряд трактов на территории России, установлены и задержаны причастные к их подготовке члены международных террористических организаций", - сообщил глава ФСБ.

Он выразил признательность всем партнерам за активное сотрудничество в борьбе с терроризмом и особую благодарность - партнерам, оказавшим содействие в обеспечении безопасности прошедших в России чемпионата мира по хоккею 2016 года и Кубка конфедераций 2017 года.

"Рассчитываем на дальнейшие конструктивное сотрудничество в ходе подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, который состоится РФ в 2018 году", - отметил Александр Бортников.

 Директор ФСБ России также призвал зарубежных коллег к формированию банка данных о боевиках-террористах. Он напомнил, что важность создания единого антитеррористического информационного пространства отмечалась уже неоднократно.

"Именно с этой целью ФСБ России продолжает совершенствование международного банка данных по противодействию терроризму (МБД), который мы рассматриваем как действенный инструмент реализации Глобальной антитеррористической стратегии ООН, основных контртеррористических резолюций Совбеза ООН", - отметил Бортников.

"Приглашаем наших партнеров шире участвовать в формировании МБД, в частности, в создании отдельного массива данных о попавших в поле зрения спецслужб иностранных боевиках-террористах", - заявил глава ФСБ.

По его мнению, полезен и раздел банка данных о противодействии идеологии терроризма, который включает разделы о причинах, условиях, формах и методах радикализации населения, особенно молодежи, акциях идеологов терроризма, террористических организаций, причастных к ее распространению и о наработках спецслужб в области борьбы с пропагандой терроризма.

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Темы
ЧМ-2018 по футболу Противодействие терроризму в России
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Индия Китай Чехия Россия Сербия Египет Австралия Казахстан Узбекистан Таджикистан Республика Корея
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