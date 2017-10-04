Мешков: РФ категорически против экстрадиции россиян в США

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия выступает против экстрадиции россиян в иностранные государства, включая США. Об этом заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Алексей Мешков, комментируя решения об экстрадиции россиян Александра Винника и Петра Левашова в США.

"Мы категорически против экстрадиции наших граждан в иностранные государства, в данном случае в США", - сказал он.

Суд греческого города Салоники на слушании в среду удовлетворил запрос США на экстрадицию гражданина РФ Александра Винника. Россиянин был задержан в Греции по просьбе американских властей 25 июля. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило гражданину России обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Генпрокуратура РФ также направляла запрос с целью выдачи Винника в Россию.

Во вторник Национальная судебная коллегия Испании объявила о согласии выдать США россиянина Петра Левашова. Он был задержан в Барселоне в апреле текущего года по запросу Вашингтона. Как заявляли в национальной полиции Испании, россиянин ответственен за создание "глобальной киберинфраструктуры, с помощью которой он неоднократно совершал незаконные действия". Операция по его задержанию прошла при сотрудничестве с американским Федеральным бюро расследований (ФБР).