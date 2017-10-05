Песков: встреча Суркова и Волкера не должна дать результат, это "сверка часов"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Предстоящие переговоры помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера не нацелены на результат, это будет "сверка часов", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В данном случае переговоры не нацелены на какой-то конкретный результат, это процесс синхронизации позиций с сверки часов, обмена информацией, что называется, из первых рук", - сказал представитель Кремля журналистам.

Он напомнил, что "США не являются страной "нормандского формата" (РФ, Германия, Франция, Украина), они не являются стороной-гарантом минских договоренностей". "Тем не менее Вашингтону важно получать информацию, что называется, из первых рук от стран, которые принимают участие в нормандском формате", - считает Песков.

Ранее Волкер сообщил, что проведет встречу с Сурковым 7 октября в Белграде.