МИД РФ призывает международные структуры дать оценку депортации корреспондента НТВ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России призывает международные структуры, в частности ОБСЕ, дать принципиальную оценку депортации корреспондента телеканала НТВ Вячеслава Немышева с Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"В очередной раз мировое сообщество стало свидетелем дискриминационной, по существу, репрессивной политики официального Киева в отношении российских СМИ", - указали в министерстве. "Призываем специализированные международные структуры, в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, дать принципиальную оценку нарушениям прав российских журналистов со стороны официального Киева, - подчеркнули в российском дипведомстве. - Хотелось бы, чтобы и "старые европейские демократии" не оставались в стороне от справедливой и необходимой критики действий своих младших партнеров".

В МИД отметили, что "систематический характер грубых нарушений прав российских СМИ и их нелепое обоснование, равно как и усиливающиеся гонения на независимых местных журналистов, свидетельствуют о том, что объективная подача информации рассматривается Киевом в качестве реальной угрозы режиму, а не залога развития демократического общества". "Постулируя движение к "европейским ценностям", на деле украинские власти выстраивают классическую тоталитарную конструкцию, где подавление инакомыслия - норма", - заметили на Смоленской площади.

"Выполнение любого редакционного задания на Украине для российских работников СМИ стало приравниваться к командированию в зоны повышенной опасности, поскольку никаких гарантий их безопасности, комфортных и спокойных условий работы это государство предоставить не может", - обратили внимание в МИД РФ. В министерстве считают, что Киев "лишь способствует усилению правового произвола в отношении наших журналистов, для которых откровенные провокации, немотивированные аресты и депортации, запреты на въезд стали обыденной частью их профессиональной деятельности на Украине".

Немышев уже вернулся в Россию. Как сообщил ТАСС источник в погрануправлении Брянской области, журналиста встретили российские пограничники. Ранее он вышел на связь с каналом НТВ и рассказал, что пять часов находился в полицейском участке, после чего сотрудники Службы безопасности Украины отвезли его к границе. Немышеву запретили въезд на Украину сроком на три года.

Журналист был задержан 4 октября в Киеве сотрудниками полиции за мелкое правонарушение, сообщили в пресс-службе СБУ. По ее данным, во время установления личности было выявлено аккредитационное удостоверение "фейкового "Министерства информационной политики ДНР", так называемая "военная аккредитация". Это стало основанием для проверки задержанного и последующего выдворения из страны.