Кисляк: гонения на российские СМИ в США - часть большого наступления на РФ

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Гонения на российские СМИ, предпринимаемые в США, являются не избирательной дискриминацией, а частью большого наступления на РФ. Об этом в четверг заявил бывший посол России в Соединенных Штатах, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, выступая на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
"Это не просто избирательная дискриминация нашего канала (телеканала RT - прим. ТАСС), это часть большого наступления на Россию, которое развернуто Соединенными Штатами. Там одобрена концепция сдерживания России, противодействия России, состоящая из трех компонентов", - сказал сенатор.
Он отметил, что RT предоставляет альтернативные точки зрения в США и делает это таким способом, который позволяет телеканалу быть успешным, и восприниматься "политическим истеблишментом [США] как прямой вызов". Травля телеканала, уверен Кисляк, является хорошо продуманным шагом американской администрации. "Я думаю, надо исходить из того, что это не ошибочный, а хорошо продуманный шаг, нацеленный на то, чтобы выжить наши телеканалы и создать им условия, которые не позволят работать эффективно", - сказал парламентарий.
Он отметил, что одним из факторов, подтверждающих это, является необходимость сотрудников RT "высвечивать" все свои контакты, что в журналистской среде является условием, которое полностью лишает возможности работать. Кисляк полагает, что такие действия призваны "испугать людей, которые готовы с каналом работать". "То, что происходит с кадрами (с канала массово уходят сотрудники - прим. ТАСС), - это уже первый звонок", - предупредил сенатор. По его словам за этим "последует испуг людей выходить на контакт [с RT], о котором [они] обязаны будут докладывать спецслужбам".
Кисляк подчеркнул, что все это - лишь маленькая часть большой антироссийской компании, которая идет в США. "Это означает, что давление на канал будет продолжено, и нам надо понимать, что канал должен быть защищен в рамках законодательства, действующего в США. Разумеется, есть правила взаимности в международных делах, которые должны дать нам возможность напомнить американцам о необходимости соблюдения [их] собственных законов и принципов", - заключил сенатор.