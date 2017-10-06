Песков: ВТС России и Саудовской Аравии не направлено против других стран

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество России и Саудовской Аравии не направлено против других стран, опасения на этот счет беспочвенны, уверены в Кремле.
Отвечая на вопрос журналистов, договорились ли РФ и Саудовская Аравия о поставках С-400, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил лишь, что "тематика ВТС действительно фигурировала на повестке дня вчерашних российско-саудовских переговорах на высшем уровне". "Больших деталей, чем те, что давались, я вам предоставить не могу", - признался он.
"Мы убеждены, что развитие российско-саудовского сотрудничества в интересах, прежде всего, наших двух стран, оно в интересах стабильности в мире и регионе и, безусловно, оно никоим образом не носит направленности против какой-то третьей стороны", - подчеркнул представитель Кремля. "Поэтому любые высказывания озабоченности в этой связи мы считаем безосновательными", - заявил Песков.
Представитель Кремля отметил, что "безусловно, эта тема [ВТС] относится к категории весьма чувствительных". "Работа по этим вопросам будет продолжаться", - заверил он.
В четверг в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. После них "Рособоронэкспорт" и Саудовская военно-промышленная компания подписали меморандум о покупке и локализации продукции военного назначения. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин говорил журналистам, что у Саудовской Аравии есть интерес к покупке С-400, но он еще не формализован. Тем не менее США заявляли, что их тревожит проявляемый интерес к приобретению российских С-400 некоторыми странами.