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Городецкий попрощался с коллегами в правительстве Новосибирской области

Политика
7 октября, 9:28 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 7, октября. /ТАСС

9 октября полпред президента России по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло представит врио главы региона Андрея Травникова

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НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Владимир Городецкий, ушедший в пятницу в отставку с поста губернатора Новосибирской области, в субботу попрощался с коллегами в правительстве.

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Представление врио главы региона Андрея Травникова состоится в понедельник, 9 октября, сообщил ТАСС руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Сергей Нешумов.

"Сегодня Владимир Филиппович попрощался с коллективом и поблагодарил за работу. Представление врио губернатора состоится в понедельник, в 12:00 в большом зале правительства", - сказал собеседник агентства.

Нешумов уточнил, что Травникова представит полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло.

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Персоны
Меняйло, Сергей Иванович Городецкий, Владимир Филиппович
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