Думские единороссы избрали нового лидера и выдвинули кандидата в вице-спикеры

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Думская фракция "Единой России" в понедельник избрала своего нового руководителя. Этот пост занял вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, сменивший Владимира Васильева, ранее назначенного временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

В связи с кадровыми перестановками в думской фракции единороссов изменения ожидают и два руководящих органа партии - Генеральный совет и Центральный исполнительный комитет.

Новый лидер фракции

Пост лидера фракции конституционного большинства, куда в настоящее время входит 341 парламентарий, стал вакантным 3 октября, когда президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио руководителя республики Владимира Васильева.

Васильев возглавил фракцию единороссов еще в конце 2012 года, в шестой Госдуме, и сохранил свой пост в текущем созыве. С его уходом из нижней палаты вакантной становилась не только должность руководителя фракции, но и одно из пяти принадлежащих "Единой России" кресел вице-спикеров.

В конце предыдущей недели источник ТАСС в Госдуме сообщил, что наиболее вероятными претендентами на пост главы фракции являются Неверов и первый зампред палаты Александр Жуков, а на вице-спикерский пост рассматриваются кандидатуры из числа председателей думских комитетов (единороссы возглавляют 13 из 26 комитетов).

В понедельник председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес на утверждение фракции кандидатуру Неверова. "Кандидатура Сергея Неверова одобрена президентом страны, моральным лидером "Единой России" Владимиром Путиным и была внесена на рассмотрение парламентского большинства председателем партии Дмитрием Медведевым", - заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что такое кадровое предложение было сделано в соответствии с уставом партии.

На заседании фракции Неверов был избран ее руководителем.

В ходе обсуждения кандидатуры Неверова в его поддержку выступили первый замглавы фракции Адальби Шхагошев, старейший депутат парламентского большинства Валентина Терешкова, вице-спикер Петр Толстой, депутат, знаменитый борец Александр Карелин. Перед объявлением голосования первый замруководителя парламентского большинства Андрей Исаев спросил, есть ли среди собравшихся те, кто хотел бы выступить с иной точкой зрения или озвучить какие-либо критические замечания, однако таковых не оказалось. Он также пояснил, что отсутствие альтернативных кандидатур позволяет фракции принять решение открытым голосованием. В результате Неверов получил единогласную поддержку коллег, голосовавших против или воздержавшихся не оказалось.

Ориентиры - действие

Выступая на заседании фракции со своего рода программной речью, Неверов призвал своих коллег активизировать работу по реализации поручений и посланий президента РФ. "Для нас это - идеологические установки… Программа президента - это наша программа, и мы должны обеспечить ее законодательное сопровождение", - подчеркнул он.

Неверов также обратил внимание на необходимость "обеспечить более эффективный механизм обратной связи" с региональными парламентариями.

В настоящее время "Единая Россия" имеет фракции большинства во всех региональных заксобраниях, в общей сложности в них входят более 3 тыс. депутатов. Неверов предложил проводить ежегодный совместный форум с региональными депутатами. Это, по его мнению, "позволит эффективно реализовать те вопросы, которые поднимаются на региональном уровне". Аналогичный формат лидер думских единороссов предложил задействовать и для работы с депутатами муниципального уровня.

"Фронтовой" вице-спикер

На заседании фракции единороссов на пост вице-спикера Госдумы была выдвинута сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. На освободившуюся должность председателя комитета был рекомендовал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Владимир Бурматов.

Утвердить эти решения теперь должна Госдума. После утверждения кандидатуры Тимофеевой женщины займут три из шести вице-спикерских постов (вместе с двумя первыми вице-спикерами у председателя палаты всего восемь замов). Сейчас зампредами палаты являются также коллега Тимофеевой по фракции Ирина Яровая и справоросс Ольга Епифанова.

По мнению руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова, назначение Тимофеевой "усилит позиции фронта в вопросах законопроектной работы и защиты прав простых граждан". Он отметил, что представители ОНФ в парламенте занимают активную позицию по принципиальным вопросам, в том числе по проблемам охраны окружающей среды, которые курирует Тимофеева.

Курировать эти темы Тимофеева, возможно, будет и в качестве вице-спикера. "У комитета есть очень много наработок по сложным темам, которые планировались к запуску в следующем году… Поэтому сегодня я надеюсь, что в такой партнерской связи с [Владимиром] Бурматовым попытаемся все эти законопроекты и правила жизни в разных направлениях реализовать", - сказала Тимофеева журналистам после заседания фракции, сообщив, что попросила Володина оставить за ней как за зампредом палаты кураторство над комитетом по экологии.

Перестановки в партии

После своего избрания Неверов проинформировал, что направил Медведеву заявление о сложении полномочий секретаря Генерального совета "Единой России".

Генсовет - это постоянно действующий коллегиальный орган партии, который, согласно уставу, "руководит политической деятельностью партии", в том числе разрабатывает проекты предвыборной программы и других основополагающих программных, организационно-партийных и идеологических документов, рекомендации по основным направлениям политической стратегии партии.

"Работа руководителя фракции - это работа, которая будет требовать постоянной отдачи, которая будет требовать всего моего времени на то, чтобы ей заниматься. В связи с этим я хочу сказать, что другой какой-либо работой заниматься невозможно", - пояснил Неверов свое решение сложить полномочия секретаря Генсовета.

Официальной информации о том, кто будет его преемником в партии, пока нет. Ряд СМИ утверждает, что партийный пост займет 42-летний глава Псковской области Андрей Турчак, однако в пресс-службе губернатора комментировать эти сведения ТАСС не стали.

По уставу "Единой России" съезд партии избирает членов Генсовета, а они - своего секретаря. В последний раз руководящие органы "Единой России", в том числе Генсовет, ротировались на съезде в январе этого года.

В связи с уходом Бурматова на должность главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды освобождается пост руководителя Центрального исполкома "Единой России", отвечающего за текущую, в том числе организационную, работу в партии. Официальных данных о том, кто станет руководителем партийного ЦИК, также пока нет. По уставу партии, глава исполкома назначается президиумом Генсовета.

Фактически параллельные перестановки в Госдуме и партии обусловлены действующим в "Единой России" правилом "один человек - одна должность", согласно которому нельзя совмещать руководящие посты в партии и в Госдуме. Исключением из этого правила до нынешнего дня был Сергей Неверов, который совмещал должности секретаря Генсовета партии и вице-спикера нижней палаты парламента.