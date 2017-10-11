Врио главы Ивановской области оставил правительство региона в старом составе

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ИВАНОВО, 11 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский утвердил старый состав правительства, который действовал при экс-главе региона Павле Конькове. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.
"В статусе временно исполняющих обязанности утверждены члены действовавшего ранее состава областного правительства", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что свои посты в статусе врио сохранят руководители органов исполнительной власти региона, их первые заместители и заместители.
Как сообщалось ранее, согласно уставу Ивановской области, члены областного правительства ушли в отставку в связи со сложением полномочий губернатора Павла Конькова, который занимался их назначением. В ходе церемонии представления врио губернатора Воскресенский заявил, что "не будет махать кадровой шашкой", отметив, что готов работать с командой бывшего губернатора.
Во вторник, 10 октября, президент РФ Владимир Путин принял отставку 59-летнего Павла Конькова с поста губернатора Ивановской области. Коньков возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен 41-летний Станислав Воскресенский, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ.