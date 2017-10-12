В Госдуме попросили МИД защитить граждан РФ, обвиняемых в попытке переворота в Черногории

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, председатель партии Родина Алексей Журавлев направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову обращение с просьбой проинформировать о том, какие меры принимает МИД РФ для защиты россиян Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова, обвиняемых в попытке госпереворота в Черногории, и по возможности предпринять дополнительные меры по их возвращению на родину. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

О задержании двух граждан РФ в числе подозреваемых в попытке госпереворота стало известно в октябре прошлого года. В рамках расследования Шишмакова и Попова обвинили в финансировании попытки переворота в день парламентских выборов 16 октября, а также в планировании убийства экс-премьера страны Мило Джукановича "путем подстрекательства".

Журавлев в письме на имя главы МИД РФ отмечает, что, по сообщениям СМИ, российские граждане, как и лидеры оппозиционного "Демократического фронта" Милан Кнежевич и Андрия Мандич, по-прежнему находятся под следствием, уголовное дело о государственном перевороте рассматривает Высший суд Черногории, при этом "жизнь и здоровье наших соотечественников вызывает серьезное беспокойство".

"Прошу вас сообщить, какие меры реализованы по линии министерства для защиты наших сограждан от уголовного преследования в Черногории и по возможности предпринять дополнительные меры, направленные на возвращение Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова в Россию", - пишет депутат.

Как сообщалось ранее, по делу о попытке госпереворота проходят лидеры "Демократического фронта" Андрия Мандич и Милан Кнежевич, водитель Мандича Михаило Чадженович, двое российских граждан Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, а также девять граждан Сербии. 6 ноября 2016 года спецпрокурор Черногории Миливой Катнич выступил с утверждением, что группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась осуществить теракт 16 октября. По его словам, "организаторы этой группы, националисты из России", считали, что "власть в Черногории во главе с премьер-министром Мило Джукановичем нельзя сменить путем выборов, а нужно свергнуть силой". Он также заявил, что некие "российские органы" якобы принимали участие в подготовке переворота.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тогда безответственным заявление Катнича о том, что органы власти России готовили переворот в стране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления прокурора Черногории голословны.