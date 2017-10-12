Лавров заявил Тиллерсону о неприемлемости решения о срыве флагов с дипобъектов РФ в США

МОСКВА, 12 октября./ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать российские флаги со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. Об этом сообщили в четверг в российском дипведомстве.

"Лавров заявил о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать с захваченных ими ранее наших дипломатических объектов государственные флаги России, и подтвердил линию Москвы на подготовку судебных исков с целью возвращения незаконно отобранной российской собственности", - подчеркнули в министерстве.

"Подчеркнуто, что продолжаемый американскими чиновниками произвол прямо противоречит звучащим на высшем уровне декларациям Вашингтона о намерении нормализовать двусторонние отношения, опустившиеся на беспрецедентно низкий уровень", - обратили внимание в МИД.

11 октября американские власти сняли российские флаги на зданиях генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Как сообщило посольство России в США, американской стороне был выражен решительный протест, Москва потребовала незамедлительно вернуть флаги на место.