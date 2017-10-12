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Слуцкий назвал провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США

Политика
12 октября, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что отказ направлять в США делегацию "стал самым адекватным ответом со стороны депутатского корпуса в этой ситуации"

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал провокацией снятие американскими властями флагов РФ со зданий российского генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне.

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"Снятие флагов РФ со зданий объектов российской дипсобственности в США - это очередной деструктивный шаг в дипломатической войне, развязанной еще администрацией предыдущего президента Америки Барака Обамы. Подобные действия носят явно провокационный характер", - заявил он журналистам в четверг.

"Госдума полностью солидарна с позицией нашего посольства в Вашингтоне и МИД РФ, выразивших американской стороне решительный протест", - подчеркнул депутат. "Считаю, что отказ направлять в США делегацию Госдумы стал самым адекватным ответом со стороны депутатского корпуса в этой ситуации", - заключил он.

11 октября американские власти сняли российские флаги на зданиях генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Как сообщило посольство России в США, американской стороне был выражен решительный протест, Москва потребовала незамедлительно вернуть флаги на место. 12 октября Совет Думы из-за сложившейся ситуации решил отложить поездку делегации депутатов в США, сообщили в аппарате нижней палаты.

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Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
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Слуцкий, Леонид Эдуардович
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