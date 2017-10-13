Путин выступит на открытии сессии ассамблеи МПС в Петербурге 14 октября

ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу, 14 октября, выступит перед участниками ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"Он [Путин] посетит ассамблею Межпарламентского союза, выступит перед членами ассамблеи, послушает выступления руководства ассамблеи, а также [спикера Совета Федерации Валентины] Матвиенко и [спикера Госдумы Вячеслава] Володина", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также в этот день глава государства откроет новый участок только что введенной в эксплуатацию трассы в районе Гатчины. Как сообщила пресс-служба Кремля, речь идет о реконструированном участке автомобильной дороги Р-23, обеспечивающей транспортную связь Петербурга и Ленинградской области с Белоруссией и странами Прибалтики.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов. Сессия ассамблеи МПС пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября.