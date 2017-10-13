Единороссы утвердили кадровые перестановки в Генсовете и ЦИК партии

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Генсовет "Единой России" на заседании в пятницу утвердил сложение полномочий секретарем Сергеем Неверовым в связи с его избранием лидером фракции партии в Госдуме.
Место временно исполняющего обязанности секретаря занял назначенный 12 октября председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, которого Неверов представил членам Генсовета и президиуму.
Впервые выступая в партии в новом статусе, Турчак выразил надежду на то, что опыт работы "на земле" поможет ему на новой должности. "Для меня это, по сути, возвращение домой, я начинал вместе с вами в 2005 году. Мы с вами прошли не один электоральный цикл. Думаю, что тот опыт, который я получил за время работы в партии до назначения губернатором, и тот опыт, который я получил, 8 лет работая "на земле", мне пригодится", - сказал он, обращаясь к членам Генсовета единороссов.
Генсовет - постоянно действующий коллегиальный орган партии, который, согласно уставу, "руководит политической деятельностью партии", в том числе разрабатывает проекты предвыборной программы и других основополагающих программных, организационно-партийных и идеологических документов, рекомендации по основным направлениям политической стратегии. Члены Генсовета избираются партийным съездом, из своих рядов они избирают на альтернативной основе своего секретаря.
42-летний Турчак не является членом Генсовета, как ожидается, он будет введен в его состав на партийном съезде, проведение которого запланировано на декабрь. После этого его кандидатура на альтернативной основе может быть выдвинута для избрания секретарем Генсовета.
Как напомнил замсекретаря Генсовета Виктор Селиверстов, на заседании думской фракции "Единой России" 9 октября Неверов единогласно был избран руководителем фракции, и, чтобы "максимально погрузиться в законодательную работу по реализации задач, которые ставятся перед партией", Неверов обратился к Медведеву с просьбой освободить его от должности секретаря Генсовета. "От председателя партии согласие получено", - констатировал Селиверстов.
Неверов, стоявший во главе Генсовета с 2010 года, объяснил свою просьбу тем, что еще в прошлом году партия приняла решение о принципе "один человек - одна должность". По его словам, "совмещение двух таких должностей как секретарь [Генсовета] и руководитель фракции невозможно ни по времени, ни по функционалу".
Кадровые перестановки произошли и в ЦИК партии. Так, Владимир Бурматов, возглавлявший этот партийный орган с сентября 2016 года, в среду был утвержден Госдумой председателем комитета по экологии, сменив на этом посту Ольгу Тимофееву, ставшую вице-спикером Госдумы. По этой причине ПГС принял сложение полномочий Бурматовым.
Врио Центрисполкома стал бывший заместитель Бурматова Максим Руднев, курирующий в исполкоме управление проектной деятельности. Первый замглавы ЦИК Константин Мазуревский перешел на работу в Госдуму, где возглавит аппарат фракции "Единая Россия".
ЦИК отвечает в партии за текущую, в том числе организационную, работу. По уставу "Единой России", глава исполкома назначается президиумом Генсовета.
Несмотря на кадровые изменения, новый врио секретаря Генсовета заявил, что не видит необходимости в переменах в работе "Единой России". "Перемены нужны там, где есть неэффективная работа", - сказал он журналистам после заседания Генсовета.
По мнению Турчака, "работа [в партии] выстроена, эффективна и в центральном аппарате, и в регионах", о чем говорит уровень поддержки "Единой России".
При этом врио секретаря не исключил, что "тонкие донастройки могут быть". "Но все это может быть понятно после региональных поездок", - уточнил Турчак.
Именно региональной повестке партийной работы врио секретаря Генсовета "Единой России" пообещал уделять "повышенное внимание", в том числе во время подготовки к съезду партии в декабре и запуска президентской кампании.
"Буду опираться на своих коллег-однопартийцев, кто работает в регионах, на местах, и в целом региональной повестке будет уделяться повышенное внимание", - заявил Турчак.
По его словам, во время подготовки к съезду партии, запланированному на декабрь, запуска президентской избирательной кампании он намерен "поехать по регионам, провести кустовые совещания, встречи с секретарями [региональных отделений], послушать их, услышать, опереться на их поддержку". Ноябрь, уточнил он, "будет посвящен в том числе региональной повестке".