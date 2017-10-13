Единороссы утвердили кадровые перестановки в Генсовете и ЦИК партии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Генсовет "Единой России" на заседании в пятницу утвердил сложение полномочий секретарем Сергеем Неверовым в связи с его избранием лидером фракции партии в Госдуме.

Место временно исполняющего обязанности секретаря занял назначенный 12 октября председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, которого Неверов представил членам Генсовета и президиуму.

Впервые выступая в партии в новом статусе, Турчак выразил надежду на то, что опыт работы "на земле" поможет ему на новой должности. "Для меня это, по сути, возвращение домой, я начинал вместе с вами в 2005 году. Мы с вами прошли не один электоральный цикл. Думаю, что тот опыт, который я получил за время работы в партии до назначения губернатором, и тот опыт, который я получил, 8 лет работая "на земле", мне пригодится", - сказал он, обращаясь к членам Генсовета единороссов.

Генсовет - постоянно действующий коллегиальный орган партии, который, согласно уставу, "руководит политической деятельностью партии", в том числе разрабатывает проекты предвыборной программы и других основополагающих программных, организационно-партийных и идеологических документов, рекомендации по основным направлениям политической стратегии. Члены Генсовета избираются партийным съездом, из своих рядов они избирают на альтернативной основе своего секретаря.

42-летний Турчак не является членом Генсовета, как ожидается, он будет введен в его состав на партийном съезде, проведение которого запланировано на декабрь. После этого его кандидатура на альтернативной основе может быть выдвинута для избрания секретарем Генсовета.

"Один человек - одна должность"

Как напомнил замсекретаря Генсовета Виктор Селиверстов, на заседании думской фракции "Единой России" 9 октября Неверов единогласно был избран руководителем фракции, и, чтобы "максимально погрузиться в законодательную работу по реализации задач, которые ставятся перед партией", Неверов обратился к Медведеву с просьбой освободить его от должности секретаря Генсовета. "От председателя партии согласие получено", - констатировал Селиверстов.

Неверов, стоявший во главе Генсовета с 2010 года, объяснил свою просьбу тем, что еще в прошлом году партия приняла решение о принципе "один человек - одна должность". По его словам, "совмещение двух таких должностей как секретарь [Генсовета] и руководитель фракции невозможно ни по времени, ни по функционалу".

Смена главы ЦИК

Кадровые перестановки произошли и в ЦИК партии. Так, Владимир Бурматов, возглавлявший этот партийный орган с сентября 2016 года, в среду был утвержден Госдумой председателем комитета по экологии, сменив на этом посту Ольгу Тимофееву, ставшую вице-спикером Госдумы. По этой причине ПГС принял сложение полномочий Бурматовым.

Врио Центрисполкома стал бывший заместитель Бурматова Максим Руднев, курирующий в исполкоме управление проектной деятельности. Первый замглавы ЦИК Константин Мазуревский перешел на работу в Госдуму, где возглавит аппарат фракции "Единая Россия".

ЦИК отвечает в партии за текущую, в том числе организационную, работу. По уставу "Единой России", глава исполкома назначается президиумом Генсовета.

Революций не будет

Несмотря на кадровые изменения, новый врио секретаря Генсовета заявил, что не видит необходимости в переменах в работе "Единой России". "Перемены нужны там, где есть неэффективная работа", - сказал он журналистам после заседания Генсовета.

По мнению Турчака, "работа [в партии] выстроена, эффективна и в центральном аппарате, и в регионах", о чем говорит уровень поддержки "Единой России".

При этом врио секретаря не исключил, что "тонкие донастройки могут быть". "Но все это может быть понятно после региональных поездок", - уточнил Турчак.

Внимание региональной работе в партии

Именно региональной повестке партийной работы врио секретаря Генсовета "Единой России" пообещал уделять "повышенное внимание", в том числе во время подготовки к съезду партии в декабре и запуска президентской кампании.

"Буду опираться на своих коллег-однопартийцев, кто работает в регионах, на местах, и в целом региональной повестке будет уделяться повышенное внимание", - заявил Турчак.

По его словам, во время подготовки к съезду партии, запланированному на декабрь, запуска президентской избирательной кампании он намерен "поехать по регионам, провести кустовые совещания, встречи с секретарями [региональных отделений], послушать их, услышать, опереться на их поддержку". Ноябрь, уточнил он, "будет посвящен в том числе региональной повестке".