Андрей Никитин отправил в отставку правительство Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Правительство Новгородской области сложило полномочия после вступления в должность главы региона Андрея Никитина. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства, новый губернатор подписал в субботу соответствующее распоряжение.

"В соответствии с законом правительство Новгородской области слагает свои полномочия перед вновь избранным губернатором Новгородской области", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в субботу Никитин, победивший на губернаторских выборах 10 сентября, официально вступил в должность главы региона.

Как сообщил Никитин журналистам после вступления в должность, новгородское правительство претерпит изменения.

"Вы уже заметили, что идет омоложение - это первая инновация. Второе, что коснется всех членов правительства - информатизация и современные технологии", - сказал губернатор.

Он анонсировал появление в правительстве специального блока, который будет заниматься современными технологиями, включая процесс документооборота и подготовки ответов на обращения жителей региона. Об остальных кадровых перестановках Никитин обещал сообщить позже.

"При этом количество чиновников сократится, правительство будет меньше, компактнее", - подчеркнул он.

Ранее в субботу губернатор объявил об открытом отборе в правительство Новгородской области на позиции руководителей отраслевых блоков по экономике, культуре, охотничьему хозяйству и рыболовству. По его словам, на первом этапе отбор будет вести специальная комиссия из наиболее авторитетных в этих отраслях новгородцев, затем губернатор будет выбирать из одного-трех оставшихся претендентов.