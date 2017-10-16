Формирование нового мирового порядка обсудят в Сочи эксперты дискуссионного клуба "Валдай"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. 14-е заседание клуба "Валдай" на тему "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?" открывается в понедельник в Сочи. Его участникам предстоит выяснить, приведут ли современные глобальные конфликты к радикальной трансформации мироустройства.

В экспертных дискуссиях, которые продлятся до 19 октября, примут участие 136 экспертов из 32 стран. Среди них будут президент Афганистана в 2004-2014 годах Хамид Карзай, министр иностранных дел Египта в 2013-2014 годах Набиль Фахми, федеральный канцлер Австрии в 2000-2007 годах Вольфганг Шюссель, а также член Совета Федерации, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк. Кроме того, в дискуссиях примут участие исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо и специальный советник Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Натали Точчи.

В рамках предстоящего заседания выступят и ответят на вопросы президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как отметил в беседе с ТАСС директор по научной работе клуба "Валдай" Федор Лукьянов, если в первые годы существования форума американские и европейские эксперты среди зарубежных участников составляли большинство, то в последнее время выросло представительство незападных стран. В частности, указал он, в этом году будет много гостей из Китая.

Новый мировой порядок?

По словам Лукьянова, эксперты постараются спрогнозировать, приведут ли конфликты "к возникновению нового баланса, новых условий существования мира". Дискуссия будет организована вокруг пяти тем, каждая из которых посвящена одному из глобальных конфликтов: конфликту геополитических картин мира, конфликтам богатых и бедных, человека и природы, универсализма и самобытности, конфликту прогресса и гуманизма.

"Задача этой конференции - попытаться увидеть то, что конфликты предсказывают нам будущее и позволяют увидеть контуры мира, который возникает в ходе преодоления тех противоречий, которые раздирают мир сегодняшний", - пояснил в беседе с ТАСС председатель Совета Фонда поддержки и развития клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Кроме того, на специальной сессии будут представлены результаты совместного проекта клуба и ВЦИОМ "Индекс готовности к будущему". По словам Быстрицкого, речь пока идет об итогах первого года работы.

Открытая и честная дискуссия

В понедельник в заседании клуба примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр поделится российским видением текущей ситуации в международных делах и перспектив ее трансформации, а также ответит на вопросы участников.

Захарова подчеркнула, что за годы работы форум клуба "Валдай" зарекомендовал себя в качестве "авторитетной экспертной площадки, на которой разворачиваются открытые и честные дискуссии с участием представителей руководства, видных политических и общественных деятелей России и других стран по наиболее актуальным вопросам международной политики".

В понедельник также определится первый лауреат премии клуба "Валдай". Как сообщил ТАСС Быстрицкий, премия, учрежденная в 2016 году, будет вручаться за вклад в понимание и объяснение тенденций и изменений в мировой политике. В этом году на премию претендуют три номинанта. При этом победителями могут стать как отдельные авторы, так и экспертные группы.

Президент готовится

В пленарном заседании форума запланировано выступление президента России Владимира Путина. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, российский лидер готовит "очень важное и традиционно интересное выступление".