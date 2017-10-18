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Кремль констатирует нестабильную ситуацию в Киеве

Политика
18 октября, 9:57 дата обновления: 18 октября, 10:04 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве наблюдают за развитием событий

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Материал из 1 страницы

Протестующие установили палатки у здания Верховной рады в Киеве

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Кремль наблюдает за развитием событий в Киеве, где происходят акции протеста, и констатирует отсутствие стабильности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы наблюдаем за тем, что там происходит", - сказал он. "Ситуация далека от стабильной, это очевидный факт", - добавил Песков, комментируя акции протеста в украинской столице.

Во вторник в центре Киева митинговали более 5 тыс. сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", а также ультраправых организаций "Свобода" и "Национальный корпус".

Среди требований протестующих - отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства. Один из лидеров протеста Михаил Саакашвили также потребовал от Порошенко уйти в отставку. Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошло столкновение, в результате которого пострадал один полицейский и трое гражданских.

Участники акции установили около 40 палаток у здания Верховной рады Украины. Ночь в центре Киева прошла без происшествий, нарушений порядка не зафиксировано.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в среду, что украинские силовики не будут препятствовать акции и сносить палатки. Он также заявил, что у спецслужб есть информация о фактах хранения и закупки оружия лицами, находящимися среди митингующих. По данным главы столичной полиции Андрея Крищенко, уже изъято большое количество взрывчатых веществ, гранат, автоматов, дымовых шашек

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Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Песков, Дмитрий Сергеевич Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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