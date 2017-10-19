Источник: визит Бориса Джонсона в РФ готовится на вторую половину декабря

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Визит главы МИД Великобритании Бориса Джонсона готовится на вторую половину декабря. Об этом сообщил источник в МИД РФ.
"Визит готовится во второй половине декабря", - сказал собеседник.
Джонсон намеревался посетить Россию еще в апреле 2017 года, но после инцидента с химическим оружием в сирийском Хан-Шейхуне отменил визит. В начале октября в министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что визит все-таки планируется.