Президент РСМД: выступление Путина на "Валдае" было откровенным по самым острым вопросам

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Выступление президента России Владимира Путина на 14-м заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" было предельно откровенным даже по самым острым вопросам международной повестке дня. Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов.
"Мне кажется, что выступление президента и сам ход дискуссии был очень откровенным, как с точки зрения определения тех проблем, с которыми сталкивается Россия и международное сообщество, так и с точки зрения тех путей, которым нам нужно следовать для выхода из этих ситуации", - указал он.
Иванов также обратил внимание на то, что президент России, говоря о всех проблемах, подчеркнул, что "Москва не является их инициатором, однако не станет хлопать дверьми и готова к их разрешению".
"Это касается как отношений с США, так и участия РФ в решении целого ряда международных проблем, а также формировании нового мирового порядка", - добавил эксперт.