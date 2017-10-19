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Путин: непредсказуемость Трампа связана с большим политическим сопротивлением внутри США

Политика
19 октября, 20:23 дата обновления: 19 октября, 20:25 UTC+3

При этом глава государства подчеркнул, что Москва будет "работать с теми партнерами в США, которые есть"

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Непредсказуемость президента США Дональда Трампа связана с большим сопротивлением внутри США, но РФ будет работать с ним, несмотря на сложности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

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"Сейчас мы работаем с тем президентом, которого избрал американский народ. А его непредсказуемость связана не только с ним, она связана ещё и с тем, что очень большое сопротивление внутри страны, ведь ему практически не дают реализовать ни одну из предвыборных инициатив. Поэтому говорить, что непредсказуемость зависит только от него, нельзя, это зависит от всей американской политической системы", - сказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что Россия все равно будет "работать с теми партнерами в США, которые есть". "США - великая держава, крупнейшая мировая экономическая и военная держава. Правда, к сожалению, у нас с ними товарооборот ничтожный, но все равно влияние США в мире очень важно, для нас это, безусловно, один из важнейших партнеров. Мы будем работать с ними несмотря ни на что, ни на какие сложности, если они, конечно, сами того хотят. Если не хотят - не будем", - сказал он.

При этом отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что если бы президентом США стала Хиллари Клинтон, то с ней было бы более понятное взаимодействие, Путин, отметил, что "как было бы на самом деле, мы не знаем". "Когда кажется, креститься надо", - пошутил он.

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