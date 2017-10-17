Лавров: фактов вмешательства РФ в выборы в США за год не появилось даже на уровне утечек

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СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Доказательства вмешательства России в выборы в США не появились даже на уровне утечек. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сайту Международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках 14-го ежегодного заседания клуба.
Как напомнил глава МИД РФ, прошел почти год с начала расследования связей Трампа с РФ и вмешательства Москвы в предвыборную кампанию на стороне республиканцев. "Проходят слушания, устраиваются какие-то специальные расследования, назначен специальный прокурор, опрашиваются десятки людей. То, что за весь этот почти год при таком количестве вовлеченных в процесс персонажей не было ни одной утечки хотя бы о едином факте, который подтверждал бы эти обвинения, для меня говорит о многом, потому что американское общество целиком, особенно во внешнеполитических делах, построено на утечках, и невозможно загерметизировать те процессы, которые развернули по расследованию так называемого российского вмешательства", - подчеркнул он.
"Стало быть, этих фактов у них просто нет", - констатировал Лавров.