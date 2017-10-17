Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: фактов вмешательства РФ в выборы в США за год не появилось даже на уровне утечек

Политика
17 октября, 12:48 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 17, октября. /ТАСС

Глава МИД России подчеркнул, что в процесс вовлечены десятки людей и загерметизировать его невозможно

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Доказательства вмешательства России в выборы в США не появились даже на уровне утечек. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сайту Международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках 14-го ежегодного заседания клуба.

Смотрите также

Трамп не рассматривает возможность увольнения спецпрокурора, ведущего расследование по РФ

Штаб Трампа и его партия потратили более $2 млн из-за "российских расследований"

CNN: спецпрокурор допросил экс-главу аппарата Белого дома в связи с расследованием по РФ

Как напомнил глава МИД РФ, прошел почти год с начала расследования связей Трампа с РФ и вмешательства Москвы в предвыборную кампанию на стороне республиканцев. "Проходят слушания, устраиваются какие-то специальные расследования, назначен специальный прокурор, опрашиваются десятки людей. То, что за весь этот почти год при таком количестве вовлеченных в процесс персонажей не было ни одной утечки хотя бы о едином факте, который подтверждал бы эти обвинения, для меня говорит о многом, потому что американское общество целиком, особенно во внешнеполитических делах, построено на утечках, и невозможно загерметизировать те процессы, которые развернули по расследованию так называемого российского вмешательства", - подчеркнул он.

"Стало быть, этих фактов у них просто нет", - констатировал Лавров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
3
Памфилова: Навальный сможет баллотироваться после 2028 года
4
Более 5 тыс. человек вышли на акцию протеста возле Верховной рады в Киеве
5
Роналду стал вторым в списке самых высокооплачиваемых европейских звезд
6
Пушков: позиция ЕС по передаче Киеву контроля над границей неприемлема
7
ЕСПЧ не нашел политики в деле "Ив Роше" в отношении братьев Навальных
Темы дня
Новости партнеров
Реклама