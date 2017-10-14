Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: спецпрокурор допросил экс-главу аппарата Белого дома в связи с расследованием по РФ

Международная панорама
14 октября, 2:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, октября. /ТАСС

По сведениям источников газеты Politico, Райнс Прибас готовился к разговору несколько недель

Поделиться
Материал из 1 страницы
Райнс Прибас

Райнс Прибас

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники из аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера допросили экс-главу аппарата Белого дома Райнса Прибаса в связи с расследованием, касающимся утверждений о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы

По сведениям его источников, данная беседа состоялась ранее в этот же день. О ее содержании информации не приводится.

Газета Politico также опубликовала заявление адвоката Прибаса Уильяма Берка. Юрист уточнил, что экс-глава аппарата Белого дома добровольно согласился переговорить с подчиненными Мюллера. "Он был счастлив ответить на все их вопросы", - указал Берк. По сведениям источников издания, Прибас готовился к разговору несколько недель.

Согласно сведениям Politico, аппарат Мюллера намерен побеседовать и с другими бывшими и действующими сотрудниками администрации президента Дональда Трампа. В их числе бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, юрисконсульт Белого дома Дональд Макган, а также директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс.

Как ранее сообщала в сентябре газета The Washington Post, по мнению спецпрокурора, указанные лица могли быть свидетелями нескольких эпизодов, связанных с расследованием, в том числе принятия Трампом решения об увольнении экс-директора ФБР Джеймса Коми. Кроме того, следователи считают, что эти лица имели доступ к важным документам. В настоящее время в связи с якобы имевшим место вмешательством РФ в американские выборы расследования проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного такого независимого разбирательства.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Прибас, Райнс Трамп, Дональд
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов Крыма
2
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
3
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
4
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
5
Захарова: США могли преднамеренно не допустить военных РФ к участию в мероприятиях в ООН
6
Путин откроет ассамблею Межпарламентского союза в Петербурге, рекордную по числу делегаций
7
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама