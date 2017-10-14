CNN: спецпрокурор допросил экс-главу аппарата Белого дома в связи с расследованием по РФ

CNN: спецпрокурор допросил экс-главу аппарата Белого дома в связи с расследованием по РФМеждународная панорама 14 октября, 2:04
Федерер рассказал, что в Шанхае хочет взять реванш у дель Потро за поражение на US OpenСпорт 14 октября, 1:49
Маккейн доволен стратегией Трампа по Ирану, которому прежде "все сходило с рук"Международная панорама 14 октября, 1:26
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машинОбщество 14 октября, 0:55
"Спартак" победил в Грозном и вышел на пятое место в чемпионате РФПЛСпорт 14 октября, 0:50
Робинсон: баскетболисты "Валенсии" слишком рано поверили в победу в матче против "Химок"Спорт 14 октября, 0:30
ЦСКА сыграет в гостях с "Краснодаром" в матче чемпионата России по футболуСпорт 14 октября, 0:25
Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов стартует в 15 регионах РФОбщество 14 октября, 0:09
Глушаков: футболисты "Спартака" стараются играть так, как в чемпионском сезоне РФПЛСпорт 13 октября, 23:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники из аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера допросили экс-главу аппарата Белого дома Райнса Прибаса в связи с расследованием, касающимся утверждений о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.
По сведениям его источников, данная беседа состоялась ранее в этот же день. О ее содержании информации не приводится.
Газета Politico также опубликовала заявление адвоката Прибаса Уильяма Берка. Юрист уточнил, что экс-глава аппарата Белого дома добровольно согласился переговорить с подчиненными Мюллера. "Он был счастлив ответить на все их вопросы", - указал Берк. По сведениям источников издания, Прибас готовился к разговору несколько недель.
Согласно сведениям Politico, аппарат Мюллера намерен побеседовать и с другими бывшими и действующими сотрудниками администрации президента Дональда Трампа. В их числе бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, юрисконсульт Белого дома Дональд Макган, а также директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс.
Как ранее сообщала в сентябре газета The Washington Post, по мнению спецпрокурора, указанные лица могли быть свидетелями нескольких эпизодов, связанных с расследованием, в том числе принятия Трампом решения об увольнении экс-директора ФБР Джеймса Коми. Кроме того, следователи считают, что эти лица имели доступ к важным документам. В настоящее время в связи с якобы имевшим место вмешательством РФ в американские выборы расследования проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного такого независимого разбирательства.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.