Трамп не рассматривает возможность увольнения спецпрокурора, ведущего расследование по РФ

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность увольнения спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет разбирательство по поводу утверждений о попытках влияния России на ход прошлогодних американских выборов. Американский лидер сообщил об этом, выступая в понедельник на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

Ранее американские СМИ информировали о том, что нынешний глава администрации США и его юристы изучали в том числе вариант отправки Мюллера в отставку. Трампа попросили уточнить, рассматривает ли он такую возможность. "Нет, совершенно нет", - ответил президент США.

При этом он подтвердил, что выступает за то, чтобы расследование, которое ведет Мюллер, закончилось как можно скорее. "Ну, я бы хотел увидеть, что оно закончилось. Послушайте, весь этот российский вопрос был оправданием демократов за поражение на выборах", - заявил республиканец Трамп.

"Совершенно никакого сговора [между избирательным штабом Трампа и властями России] не было. Было сказано, что сговор отсутствовал", - подчеркнул хозяин Белого дома. По его словам, "американской общественности надоело" слышать звучащие до сих пор в США утверждения о якобы имевшем место сговоре между Москвой и избирательной кампанией Трампа.