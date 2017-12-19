Бортников: репрессиям 1930-х годов подверглись более 22 тыс. чекистов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Более 22 тысяч сотрудников органов безопасности также попали под репрессии 1930-х годов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников отвечая накануне 100-летия органов безопасности страны на острые вопросы об истории спецслужб в интервью "Российской газете".

"Всего в 1933-1939 годах репрессиям подверглись 22 тыс. 618 чекистов, в том числе первые советские контрразведчики А. Артузов, К. Звонарев и другие", - заметил директор ФСБ, напомнив, что только в период "ежовщины" трижды произошло обновление руководящего состава контрразведывательного отдела Главного управления госбезопасности (ГУГБ) НКВД, а в марте 1938 года оно было ликвидировано.

"Безусловно, среди чекистов, которые, повторюсь, являлись плоть от плоти сложившегося в то время общества, были самые разные люди. Это и, к сожалению, приспособленцы, державшиеся принципа "цель оправдывает средства", но в то же время и те, кем двигали бескорыстные идейные мотивы", - отметил Александр Бортников. Он напомнил, что в органах начались "чистки", которые еще больше усилились после убийства Сергея Кирова в декабре 1934 года. "При малейших подозрениях в "неблагонадежности" квалифицированные сотрудники переводились на периферию, увольнялись или арестовывались. Их место занимали люди без опыта оперативной и следственной работы, но готовые ради карьеры на исполнение любых указаний", - заметил директор спецслужбы.

Данные о репрессиях

Отвечая на вопрос, каковы точные данные о числе репрессированных, Александр Бортников напомнил, что "еще в конце 1980-х годов была рассекречена справка МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921-1953 гг. - 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке - 765 180".

"Об этом говорят архивные материалы. Все другие цифры являются дискуссионными", - добавил он.

Годы войны

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов первый удар принял на себя личный состав пограничных частей на западных границах страны. "Некоторые заставы, уже попав в окружение, оказывали героическое сопротивление врагу от нескольких дней до целого месяца", - напомнил Бортников, подчеркнув, что "гарнизон одной только Брестской крепости продержался столько же, сколько и армии крупных военных держав того периода - Франции и Польши". С самого начала войны были мобилизованы все сотрудники органов безопасности. Только в битве за Москву сражались четыре дивизии, две бригады и истребительный авиаполк НКВД.

Авиация НКВД участвовала в защите неба Москвы от бомбардировок, а полк транспортной авиации НКВД выполнял полеты в осажденный Ленинград и связь ставки Верховного главнокомандования со штабами фронтов и армий. Сотрудники госбезопасности сопровождали эвакуацию промышленных предприятий. А в 1943 году 70-тысячная армия войск НКВД вошла в состав РККА, став 70-й армией, и прошла военный путь от Курской дуги до Берлина.

"Смерш"

Говоря о работе контрразведки "Смерш", глава ФСБ напомнил, что после ее создания к ноябрю 1942 года германская разведдеятельность в глубоком советском тылу была полностью парализована. "При этом немецким спецслужбам не удалось приобрести ни одного агента из числа сотрудников "Смерш", а также в штабах и иных органах военного управления, - отметил Бортников. - Благодаря блестящим контрразведывательным операциям "смершевцев", ни один стратегический план советского командования не стал достоянием противника". Накануне Курской битвы Вермахт оказался "слеп и глух", как и перед операциями по прорыву блокады Ленинграда, и других операций. В 1943 году "Смерш" предотвратил покушение на генерал-полковника Говорова, а в 1944 году - на Сталина.

Распад СССР

Александр Бортников напомнил, что к началу распада СССР в конце 1980-х годов "уже начался демонтаж КГБ СССР".

"Пришедшая к власти команда реформаторов во главе с Михаилом Горбачевым, несмотря на провозглашение "Перестройки", открытости и гласности, сохранила запрет на оперативную разработку представителей партийной элиты. ЦК КПСС не реагировал даже на информацию контрразведки о приобретении иностранными спецслужбами "агентов влияния" в союзных органах власти", - рассказал директор ФСБ.

В борьбе за власть партийные элиты союзных республик, подминая местные органы безопасности, рассчитывали укрепить собственные позиции и ослабить влияние центра, напомнил он. В мае 1991 года было принято решение о создании КГБ РСФСР под предлогом того, что у России, в отличие от других союзных республик, не было своих органов безопасности.

"Направляемые в ЦК оперативные и аналитические материалы по целому ряду проблем оставались без внимания. А проблемы неуклонно нарастали: на фоне углублявшегося экономического кризиса усиливалось социальное и политическое недовольство среди населения, обострялись межэтнические и межрелигиозные противоречия, набирали силу сепаратистские тенденции. В различных регионах страны вспыхивали массовые бунты и погромы", - сказал Бортников.

Но направлявшиеся в горячие точки подразделения КГБ и других силовых структур оказывались в западне - центральная власть не хотела брать на себя ответственность, отдавала противоречивые приказы и в итоге бросала сотрудников на произвол судьбы. "Это привело к подрыву доверия силовиков к руководству страны. Можно сказать, что последний оплот защиты единого государства рухнул", - добавил Бортников.

Слово "чекист"

Александр Бортников признался, что его "совершенно не смущает" слово "чекист". "Ну, и надо понимать, что деятельность нынешних органов безопасности не имеет ничего общего с "чрезвычайщиной" первых лет советской власти", - пояснил он. Бортников напомнил, что ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем была создана при Совете Народных Комиссаров как временный орган с особыми полномочиями в условиях критического положения в стране, начала Гражданской войны и интервенции, паралича экономики, разгула бандитизма и терроризма, роста числа диверсий, усиления сепаратизма. Одновременно велась и борьба с пережитком Гражданской войны - "красным бандитизмом" - произволом левацки настроенного партактива и сотрудников силовых структур, которые под прикрытием "революционной целесообразности" чинили неправомерные расправы, аресты и реквизиции. "Принятыми жесткими мерами к 1923 году в целом удалось пресечь это преступное явление", - добавил Бортников.

Роль спецслужб и мифы о них

Отвечая на вопрос об оценке роли предшественников, глава ФСБ напомнил, что "противник пытался победить нас либо в открытом бою, либо с опорой на предателей внутри страны, с их помощью посеять смуту, разобщить народ, парализовать способность государства своевременно и эффективно реагировать на возникающие угрозы", а "разрушение России для некоторых до сих пор остается навязчивой идеей".

"Мы, как органы безопасности, обязаны своевременно выявлять замыслы противника, упреждать его действия и адекватно реагировать на любые выпады. В этом смысле важнейшим критерием оценки нашей деятельности является ее эффективность", - напомнил он.

"Про органы безопасности создано множество мифов, нередко весьма живучих", - признал глава ФСБ, объяснив это тем, что негласный характер работы спецслужб "объективно не позволяет в режиме реального времени и в полном объеме информировать общество о тех или иных аспектах проводимой работы". "Некоторые в погоне за сенсацией преувеличивают роль спецслужб в происходящих событиях, а кто-то откровенно лжет, решая пропагандистские задачи", - добавил Бортников.