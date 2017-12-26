В МИД заявили, что РФ надеется на продвижение в 2018 году в вопросе миссии ООН в Донбассе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва надеется, что в следующем году удастся продвинуться в вопросе миссии ООН в Донбассе, но это не должно происходить без учета политических интересов Донецка и Луганска. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсантъ", которое размещено во вторник на сайте издания.

"Надеюсь, что в следующем году нам удастся сделать шаги в этом направлении (размещении Миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ), но это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска", - сказал Карасин.

"Из предложенной нами резолюции видно, что главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - обратил внимание высокопоставленный дипломат. - Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией".

Карасин особо подчеркнул, что об этом не может быть и речи, "Россия никогда этого не допустит". "Мы выступаем за то, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ, в этом собственно суть нашего предложения, - сказал он. - Вокруг этой резолюции предстоит большая дипломатическая и политическая работа".

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции отметил, что Москва не против того, чтобы поставить Донбасс под международный контроль, но об этом Киев должен напрямую договариваться с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Он напомнил, что ранее Россия внесла на рассмотрение Совбеза проект резолюции о размещении в Донбассе сил ООН, которые будут заниматься защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Григорий Карасин добавил, что возвращение российских офицеров в Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе теоретически возможно, но требует международных гарантий соответствующего отношения к ним.

"В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика, - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли российские офицеры вернуться в СЦКК. - Это должен быть международно утвержденный кодекс отношения к нашим офицерам".

Карасин добавил, что решение о выводе российских офицеров из СЦКК было оправданным, поскольку украинские власти, по словам дипломата, унижали российских офицеров. "Это касается бытовых вопросов, досмотров на границе (вплоть до раздевания), да и человеческого общения", - пояснил он.

Представители РФ, входившие в состав СЦКК, 19 декабря покинули Донбасс. В МИД России ранее заявили, что выполнение офицерами своих обязанностей стало "невозможным из-за действий украинской стороны". В задачи российских военных входил контроль соблюдения перемирия, взаимодействие с конфликтующими сторонами и наблюдателями ОБСЕ, участие в разрешении споров, связанных с выполнением минских договоренностей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что офицеры из РФ могут вернуться в СЦКК, если Киев обеспечит им условия работы.

Григорий Карасин добавил, что игнорирование Киевом интересов жителей Донбасса является дорогой в никуда для процесса урегулирования. "Во-первых, надо понять, считает ли Киев Донбасс частью Украины? Видимо, да, хотя я в этом до конца не уверен, потому что там укрепилась партия радикалов, которая считает, что Донбасс надо отрезать, - сказал Карасин. - Второе: если вы считаете этот регион частью Украины, то почему вы отказываетесь разговаривать с вашими же согражданами?"

"Да, у них иная точка зрения: они не согласились с госпереворотом в Киеве, они опасаются за собственную жизнь и свои семьи, они не хотят жить под диктатом власти, которая лишает людей права разговаривать на русском языке, ну, и так далее, их позиция известна, - отметил он. - Если в Киеве хотят урегулирования, пусть наладят диалог с людьми, живущими на Донбассе! Возможности для этого есть".

"Договоритесь о каких-то формах взаимодействия, создайте дополнительные структуры двустороннего взаимодействия, - обратил внимание Карасин. - Но никаких идей по поводу этого не высказывается, есть только "страна-агрессор", а жителей Донбасса как будто не существует. Это дорога в никуда, поэтому я довольно пессимистично смотрю на ближайшую перспективу".