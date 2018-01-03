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Путин обсудил с премьером Индии двусторонние отношения и международные вопросы

Политика
3 января, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Главы государств договорились о продолжении контактов на высшем уровне

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили по телефону двусторонние отношения и актуальные международные вопросы. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

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"Российский и индийский лидеры обменялись поздравлениями с Новым годом. Обсуждено развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией", - говорится в сообщении. Стороны условились о продолжении контактов на высшем уровне.

Разговор состоялся по инициативе индийской стороны.

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Темы
Российско-индийские отношения
Персоны
Моди, Нарендра Путин, Владимир Владимирович
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