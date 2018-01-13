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Рябков: РФ будет объяснять США ущербность и порочность санкций в отношении Ирана и КНДР

Политика
13 января, 11:56 дата обновления: 13 января, 13:33 UTC+3

Возможный выход американцев из ядерного соглашения с Ираном нанесет ущерб укреплению режима нераспространения, подчеркнул замминистра иностранных дел РФ

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия будет настойчиво объяснять США ущербность и порочность их санкционной политики в отношении как Ирана, так и КНДР. Об этом заявил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"Они [США] делают для себя зачастую нелогичные и прямо противоречащие реальности выводы", - сказал замглавы МИД РФ. "Один из свежих примеров - заявления, которые тиражируются Вашингтоном, о том, что запуск межкорейского диалога стал прямым следствием санкционного нажима на Пхеньян. Ничего более извращенного, чем такая логика, представить себе невозможно", - подчеркнул он.

"Вот здесь проходит водораздел между американским противоправным подходом к международным проблемам и той линией действий в системе координат взаимного уважения суверенитета друг друга, которой придерживаемся мы", - продолжил Рябков. "Будем настойчиво объяснять американцам ущербность и порочность их линии и дальше, - заявил он. - Но повторяю, что после вчерашних заявлений судьба Совместного всеобъемлющего плана действий [по иранской ядерной программе] под большим вопросом".

По словам Рябкова, возможный выход США из ядерного соглашения с Ираном нанесет ущерб укреплению режима нераспространения.

"Ультимативный характер вчерашних сигналов из Вашингтона, видимо, основывается на решении американской стороны двигаться к выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД]", - сказал он. "Перспектива выхода США из сделки по Ирану нанесет очень серьезный удар по всей системе международных договоренностей и укреплению режима ядерного нераспространения", - подчеркнул он.

Такая перспектива, если она будет реализована, считает замминистра, "весьма негативно скажется на международной обстановке, на региональных делах, нанесет очень серьезный удар по системе многосторонних договоренностей в целом и перспективам укрепления международного режима ядерного нераспространения".

Ранее в пятницу Трамп заявил, что США прекратят свое участие в соглашении по ядерной программе Ирана, если в него не будут внесены изменения. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".

Ядерное соглашение было подписано в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

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Персоны
Трамп, Дональд Рябков, Сергей Алексеевич
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Ситуация вокруг Ирана Ситуация на Корейском полуострове
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