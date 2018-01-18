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Лавров: в РФ встревожены попытками реабилитации нацизма в ряде стран

Политика
18 января, 21:58 UTC+3 ООН ООН 18, января. /ТАСС

Министр иностранных дел России призвал делать максимум возможного, чтобы в будущем избежать повторения подобных Холокосту трагедий

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ООН, 18 января. /ТАСС/. Москва встревожена "ползучей реабилитацией нацизма" в ряде государств, где проводится линия на пересмотр итогов Второй мировой войны. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии открытия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке выставки "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение".

"Холокост - одно из самых ужасных преступлений против человечности, проявлений беспощадной жестокости и презрения к ценностям жизни, - подчеркнул он. - Наш священный долг не только чтить память о миллионах безвинных жертв, но делать максимум, чтобы избежать повторения подобных трагедий в будущем".

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"Не может не тревожить тот факт, что в последнее время мы наблюдаем ползучую реабилитацию нацизма. В ряде государств, в том числе причисляющих себя к эталонам демократии, проводится системная линия на пересмотр итогов Второй мировой войны, включая прославление деятельности гитлеровцев и местных коллаборационистов", - обратил внимание министр.

По его словам, "особенно аморальна развернутая в некоторых странах Евросоюза война с памятниками, в ходе которой уничтожаются и оскверняются монументы советским солдатам, которые ценой своей жизни избавили мир от ужасов коричневой чумы". "Такие действия кощунственны с общечеловеческой точки зрения, они бросают вызов послевоенной архитектуре безопасности", - подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что в декабре на Генеральной Ассамблее ООН была одобрена резолюция о борьбе с героизацией нацизма. "Ряд стран его [документ] не поддержали, попытавшись оправдать свою позицию ссылками на необходимость уважения свободы слова. Думаю, что сегодняшняя выставка призвана послать еще один недвусмысленный сигнал, что такие попытки интерпретировать тему нацизма абсолютно неприемлемы", - отметил глава дипведомства.

Выставка приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января) и рассказывает о судьбах освободителей Освенцима и его узников. В экспозиции представлено более 80 уникальных документов и фотографий из архивов и музеев России, Германии, Швейцарии, Украины.

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