Лавров: попытки изменить внешнюю политику РФ давлением на элиты бесперспективны

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Попытки изменить внешнюю политику России путем давления на элиты и отдельные компании бесперспективны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ", размещенном в воскресенье вечером на сайте издания.

"То, что наша внешняя политика пользуется в обществе широкой поддержкой, по-моему, лучшее свидетельство того, что попытка изменить внешнюю политику путем давления на элиты и отдельные компании бесперспективна", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о составлении США доклада по санкциям, куда могут быть включены российские официальные лица и бизнесмены.

"Мы уже не раз говорили, что не ищем никакой конфронтации, - отметил министр. - Считаем, что санкции вводятся абсолютно безосновательно в том, что касается их причин. А что касается целей, которые они призваны достигнуть, то это тоже бессмысленно, потому что за годы действия этих санкций их авторы могли бы уже убедиться, что честную, открытую и конструктивную российскую политику эти санкции изменить не смогут". "Наша независимая, самостоятельная линия в международных делах, опирающаяся на национальные интересы, не подлежит изменению под влиянием извне", - подчеркнул глава МИД РФ.

По словам министра, заряженность на русофобию на Западе действительно беспрецедентна. Как отметил Лавров, такого не было во времена холодной войны. "Там были какие-то правила, взаимные приличия. Сейчас все приличия отброшены в сторону", - сказал он.

Предложения РФ по нормализации отношений остаются в силе

Глава МИД РФ отметил, что российские предложения по нормализации отношений с Соединенными Штатами остаются в силе, однако во внутренней политике США продолжают действовать факторы, задающие курс на антироссийскую политику.

"Предложения в силе всегда, - сказа он, отвечая на вопрос, не отказалась ли Москва от своих инициатив по нормализации отношений с Вашингтоном, которые, по данным американских СМИ, были переданы Соединенным Штатам в апреле 2017 года. - Мы никогда не "встаем в позу", а стараемся понять контекст тех действий, которые предпринимают американцы или другие наши коллеги".

В России хорошо понимают, добавил при этом Лавров, что "имеет место сочетание целого ряда факторов, которые обуславливают такую беспрецедентную агрессивность, как сейчас принято говорить, американского истеблишмента": поражение демократов на выборах президента в 2016 году, несистемность Дональда Трампа, которая отталкивает от него даже сопартийцев - республиканцев, а также постепенная утрата США ведущих позиций на мировой арене.

"Даже во времена холодной войны США были гораздо более мощными с точки зрения их доли в мировой экономике и, конечно, абсолютно доминирующей позиции в мировой валютной системе, когда не было евро, про юань вообще никто не слышал, тем более про рубль, - привел пример Лавров. - Сейчас у США 18-20% мирового ВВП. Это уже совсем не половина, как это было раньше, и уж тем более не те цифры, которые были после Второй мировой войны".

Преодолеть негативное влияние названных факторов, чтобы добиться улучшения отношений с Вашингтоном, продолжил глава МИД РФ, сложно потому, что первые два из них - поражение демократов и приход в Белый дом Трампа - связывают с Россией. Министр при этом указал, что подобные подозрения абсолютно беспочвенны.

"Были какие-то контакты каких-то людей с какими-то представителями американской политической элиты. Были контакты посла РФ в США Сергея Кисляка с советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном, - сказал Лавров. - Это абсолютно нормально и не должно было вызывать таких реакций, тем более, по сравнению с тем, что американские дипломаты делают в России, с тем, что пытаются вменить российскому послу и посольству России в США, - это просто "детский лепет".

Обвинения РФ во вмешательстве в дела других стран

Обвинять Россию во вмешательстве в выборы в разных странах проще для "тупой" пропаганды, добавил Сергей Лавров.

"Где угодно - Россия, Россия, Россия. Простенько и легко для "тупой" пропаганды. Избиратель, как говорится, вникает в очень простые лозунги CNN: "Россия в очередной раз вмешалась…", - заметил Лавров.

"Если это повторять тысячу раз, то это осядет уже где-то голове", - добавил он.

В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с мексиканским коллегой Луисом Видегараем Касо заявил, что Россию в последние месяцы безосновательно пытаются обвинить во вмешательстве практически во все политические события за рубежом. Российский министр подчеркнул, что Москва не занимается вмешательством во внутренние дела других государств.

Трамп вынужден принимать антироссийские решения

Глава МИД РФ добавил, что президент США Дональд Трамп вынужден принимать антироссийские решения под давлением внутренних политических оппонентов, однако опыт личных встреч показывает, что он не отказывается от предвыборных лозунгов о налаживании отношений с Москвой.

"Когда президент США Дональд Трамп принимал меня в Белом доме, разговаривал с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге, а потом впоследствии они общались по телефону, я не увидел заряженности президента США Трампа на некие действия, которые подрывали бы его предвыборные лозунги о том, что он хочет хороших отношений с Россией, - сказал он. - Но так сложилось".

Лавров пояснил, что нынешняя позиция США по отношению к России сформировалась в результате трех факторов - поражения Хиллари Клинтон, внесистемности Дональда Трампа и необходимости объяснить, почему у США не все получается на международной арене. В этих условиях Трамп иногда оказывается вынужден предпринимать антироссийские действия.

"Надо, наверное, понимать, что в условиях, когда принимаются какие-то законопроекты большинством голосов (95%), президент думает уже не о том, какова сущность этого закона, насколько он реальный, правовой, легитимный или порядочный, а о том, что все равно его вето будет преодолено", - добавил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что в то же время в США начинается постепенное осознание ошибочности выбранного курса по отношению к России. "Нас обнадеживает то, что в последнее время со стороны некоторых членов Конгресса, политологических кругов США, некоторых дипломатов негромко, в доверительных разговорах признаются абсолютная ненормальность такой ситуации и необходимость ее выправлять", - продолжил он. В то же время Лавров отметил, что даже в этих случаях высказываются предложения добиться от России некоторых уступок перед нормализацией отношений. "Эта психология, конечно, не может не вызывать ощущение того, что великодержавный менталитет не служит добрую службу США", - добавил министр.