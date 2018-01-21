Лавров: при срыве ядерной сделки с Ираном начнется "куча-мала"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Срыв Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, как и других международных договоренностей, приведет к беспорядку в мировых делах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном в воскресенье интервью газете "Коммерсантъ".

"Если разрушается ткань правовых договоренностей, согласованных между ведущими странами в том или ином конфликте, тогда будет куча-мала, каждый сам за себя. Это будет очень печально", - подчеркнул министр. "Я считаю это неприемлемым, будь то Иран, Сирия, Ливия, Йемен, Корейский полуостров, где тоже была договоренность 2005 года, четко фиксировавшая, что требуется от КНДР и других. Через пару недель после того, как все это было записано, американцы вдруг "раскопали" давний сюжет с каким-то счетом в каком-то банке Макао и стали арестовывать северокорейские счета", - отметил Лавров. По его словам, можно "сколько угодно спорить, насколько это справедливо, насколько Северная Корея была права, насколько США были неправы".

"Факт остается фактом. Была договоренность, было сказано, что с этого момента "стоп" в том, что касается конфронтации и всяких провокационных действий. Не получилось", - обратил внимание глава российского дипведомства. "Самая большая проблема сейчас, если говорить системно, это договороспособность", - резюмировал он.

Лавров добавил, что односторонние действия, предпринимаемые Вашингтоном в Сирии, уже привели в бешенство Турцию. "Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем (в связи с возможным срывом соглашения по иранской ядерной программе из-за позиции США), и говорят, что, чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию", - отметил министр.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его страна прекратит свое участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".