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Исинбаева, Авербух, Бондарчук и Безруков стали доверенными лицами Путина

Политика
22 января, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

На сегодняшний день общее число доверенных лиц президента РФ, баллотирующегося на новый срок, составляет 413 человек

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Доверенными лицами кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ стали известные спортсмены и артисты, в том числе фигурист Илья Авербух, альтист Юрий Башмет, актеры Сергей Безруков, Михаил Боярский, режиссер Федор Бондарчук, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, певец Олег Газманов.

ЦИК в понедельник зарегистрировал вторую часть списка доверенных лиц Путина в количестве 154 человек. Как сообщил член ЦИК Александр Клюкин, теперь общее число доверенных лиц Путина составляет 413 человек с учетом ранее зарегистрированных 259 человек.

Также доверенными лицами стали дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные, боец Федор Емельяненко, легкоатлетка Елена Исинбаева, актер и режиссер Александр Калягин, шахматист Сергей Карякин, хоккеист Илья Ковальчук, певица Ольга Кормухина.

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Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Газманов, Олег Михайлович Боярский, Михаил Сергеевич Исинбаева, Елена Гаджиевна Бондарчук, Федор Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Запашный, Эдгард Вальтерович Карякин, Сергей Александрович Емельяненко, Федор Владимирович Калягин, Александр Александрович
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