Исинбаева, Авербух, Бондарчук и Безруков стали доверенными лицами Путина

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Доверенными лицами кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ стали известные спортсмены и артисты, в том числе фигурист Илья Авербух, альтист Юрий Башмет, актеры Сергей Безруков, Михаил Боярский, режиссер Федор Бондарчук, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, певец Олег Газманов.

ЦИК в понедельник зарегистрировал вторую часть списка доверенных лиц Путина в количестве 154 человек. Как сообщил член ЦИК Александр Клюкин, теперь общее число доверенных лиц Путина составляет 413 человек с учетом ранее зарегистрированных 259 человек.

Также доверенными лицами стали дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные, боец Федор Емельяненко, легкоатлетка Елена Исинбаева, актер и режиссер Александр Калягин, шахматист Сергей Карякин, хоккеист Илья Ковальчук, певица Ольга Кормухина.