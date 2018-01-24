РФ готовит визит экспертов ОЗХО в Сирию для ознакомления с химоружием боевиков

ООН, 24 января. /ТАСС/. Россия пытается организовать поездку экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирию для ознакомления с изъятыми у боевиков отравляющими веществам. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, сирийское правительство пригласило следователей ОЗХО в освобожденные от боевиков районы, где были обнаружены запасы химического оружия. "Доступ есть. Мы пытаемся организовать визит МУФ [Миссии по установлению фактов] ОЗХО из Гааги, чтобы посмотреть, что это, и сделать выводы", - сказал дипломат.

Власти Сирии последовательно отвергали обвинения в применении химического оружия, возлагая ответственность за подобные инциденты на террористов. В августе 2017 года заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске заявил, что на оставленных боевиками складах с оружием были обнаружены ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, снаряженные раздражающими отравляющими веществами. По его словам, боеприпасы были произведены на территории США и Великобритании.

Совет Безопасности (СБ) ООН во вторник по инициативе России провел экстренное заседание для обсуждения ситуации вокруг сообщений о новом применении химического оружия в Сирии. На встрече постпред РФ при ООН объявил о внесении на рассмотрение СБ резолюции о создании новой международной структуры для расследования химических атак в Сирии, которая будет работать "на основе безупречных и неопровержимых данных".