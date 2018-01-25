Журналисты из 26 стран подали заявки на аккредитацию на сирийский Конгресс в Сочи

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Журналисты из 26 стран хотят аккредитоваться на Конгресс сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы получили заявки на аккредитацию порядка от 500 журналистов, это и зарубежные, и российские СМИ, - сообщила дипломат. - На данный момент иностранные корреспонденты представляют 26 стран".

Захарова подчеркнула, что, учитывая приоритетность и чрезвычайную актуальность предстоящего мероприятия, аккредитованным иностранным журналистам будет оказана вся необходимая помощь в оформлении виз. "Те, кто получит аккредитацию, с этими данными должны будут обратиться в соответствующее наше посольство, консульский отдел или генеральное консульство, - информировала она. - Соответствующие указания были направлены нашим загранучреждениям".

"Еще раз проконтролируем, чтобы эта работа велась на очень высоком уровне, как и всегда", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.