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Журналисты из 26 стран подали заявки на аккредитацию на сирийский Конгресс в Сочи

Политика
25 января, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Всего заявки подали около 500 журналистов

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Журналисты из 26 стран хотят аккредитоваться на Конгресс сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы получили заявки на аккредитацию порядка от 500 журналистов, это и зарубежные, и российские СМИ, - сообщила дипломат. - На данный момент иностранные корреспонденты представляют 26 стран".

Захарова подчеркнула, что, учитывая приоритетность и чрезвычайную актуальность предстоящего мероприятия, аккредитованным иностранным журналистам будет оказана вся необходимая помощь в оформлении виз. "Те, кто получит аккредитацию, с этими данными должны будут обратиться в соответствующее наше посольство, консульский отдел или генеральное консульство, - информировала она. - Соответствующие указания были направлены нашим загранучреждениям".

"Еще раз проконтролируем, чтобы эта работа велась на очень высоком уровне, как и всегда", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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