Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий: нападение на Россотрудничество в Киеве может быть следствием призывов Порошенко

Политика
17 февраля, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам назвал погром в Российском центре науки и культуры в Киеве чудовищным актом вандализма

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

© Анна Исакова/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий видит прямую связь между призывами президента Украины Петра Порошенко "отменить флаг РФ" и нападением радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве.

Смотрите также

Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве

В Россотрудничестве заявили, что нападение радикалов не помешает работе центра

Россия требует от ОБСЕ отреагировать на угрозы Россотрудничеству в Киеве

Косачев возложил ответственность за нападение на здание Россотрудничества на Киев

Медведчук назвал погром в РЦНК следствием одобрения Киевом насилия и русофобии

"Безусловно этот чудовищный акт вандализма в отношении российского флага на здании Россотрудничества в Киеве является прямым следствием той провокации, которую учинил Порошенко с трибуны Мюнхенской конференции", - заявил Слуцкий ТАСС в субботу.

Он выразил сожаление, что экстремизм возведен в ранг государственной политики на Украине. "Националисты сегодня готовы не только жечь флаги, но и убивать за связь с Россией. И нынешнее руководство в Киеве смотрит на это сквозь пальцы, поскольку именно радикалы и привели его к власти", - отметил Слуцкий.

Глава комитета считает, что международные институты, наконец, должны обратить свое внимание на происходящее и призвать Украину выполнять свои международные обязательства по защите иностранных представительств на своей территории. "Это не первый случай. Киев должен понять, что Венскую конвенцию для них никто не отменял", - добавил он. "Мы надеется, что в обозримом будущем здравый смысл восторжествует, и как бы это не вызывало неприятие у украинских националистов, два братских славянских народа снова будут вместе", - заключил глава комитета.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что "российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы". 17 февраля около 30 представителей националистической организации С14 ("Сич") напали на здание представительства Россотрудничества в Киеве. Как сообщили ТАСС в представительстве Россотрудничества в Киеве, в нападении участвовали около 30 представителей "Правого сектора" (в РФ организация запрещена), а также члены националистической организации С14 ("Сич"). Сами радикалы разместили информацию о своей "акции" в Facebook. Согласно опубликованному видео, они разрисовали стены черной и красной краской оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг.

Это не первый случай нападения радикалов на представительство. В августе 2017 года они забросали здание дымовыми шашками. В июле того же года порядка 30 радикалов из "Свободы" во главе с депутатом Киевсовета Игорем Мирошниченко ворвались в здание и заняли помещение на втором этаже, где должна была состояться презентация книги академика Петра Толочко "Откуда пошла Русская земля". В итоге мероприятие было сорвано. Радикалы объяснили свои действия тем, что Толочко - якобы "антиукраинец и враг украинского государства".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Мюнхенская конференция по безопасности - 2018 Нападение на здание Россотрудничества в Киеве
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Слуцкий, Леонид Эдуардович
Страны
Россия Украина Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Второй американский ракетный эсминец вошел в Черное море
4
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
5
Второй день Мюнхенской конференции прошел под знаком разногласий между РФ и США
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Самолет авиакомпании "Аврора" в аэропорту Южно-Сахалинска задел крылом столб освещения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама