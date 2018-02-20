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Власти Крыма уверены, что иностранные эксперты приедут в регион на выборы президента РФ

Политика
20 февраля, 20:25 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 20, февраля. /ТАСС

По словам вице-премьера республики Георгия Мурадова, позиция органов ОБСЕ, отказавшихся прибыть в регион 18 марта, не добавляет им авторитета

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма уверены, что иностранные эксперты будут присутствовать в республике на выборах президента РФ, сообщил во вторник журналистам вице-премьер правительства региона, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

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Ранее сообщалось, что международные организации не проинформировали Центризбирком РФ о планах направить своих наблюдателей в Крым во время выборов президента РФ.

"Нет, конечно, без иностранных наблюдателей не обойдемся. К нам приедут добровольцы, которые очень интересуются Крымом, а то, что такую позицию заняли органы ОБСЕ, это прежде всего, я считаю, негатив для них... Им это авторитета не добавляет", - сказал он.

Мурадов выразил уверенность, что в Крыму "все будет проходить благополучно, спокойно и в русле всех демократических норм, принятых во всем мире".

Первые выборы президента РФ в Крыму

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Выборы президента РФ, которые состоятся 18 марта 2018 года, станут первыми для жителей республики Крым и Севастополя.

В регионе в день голосования откроется около 1,2 тысячи избирательных участков, около 500 из них будут оборудованы видеокамерами. Проголосовать на выборах президента РФ смогут около 1,5 млн жителей Крыма.

Ранее сообщалось, что иностранные эксперты Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будут наблюдать за выборами президента РФ во всех регионах страны, за исключением Крыма.

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